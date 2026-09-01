Clorinda: Recuperaron un televisor sustraído de la oficina de Migraciones

• El elemento fue localizado durante tareas investigativas realizadas en inmediaciones de la avenida Costanera de la segunda ciudad

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda recuperaron un televisor de 32 pulgadas, denunciado como sustraído de la oficina de Migraciones, en el marco de una causa judicial por “Hurto”.

El hecho ocurrió el lunes último, alrededor de las 06:10 horas, cuando los investigadores realizaban tareas de relevamiento por inmediaciones de la avenida Costanera, entre las calles J. F. Cancio y avenida 25 de Mayo de Clorinda.

En esas circunstancias, hallaron un elemento que se encontraba abandonado y envuelto en una bolsa.

Al verificar su contenido, constataron que se trataba de un televisor, de 32 pulgadas, cuyas características coincidían con el aparato denunciado como sustraído de la oficina de Migraciones.

Ante esta situación, los efectivos secuestraron el televisor, que posteriormente fue trasladado hasta la comisaría para continuar con las diligencias en el marco de la causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 2 de la ciudad de Clorinda.