Nacif destacó la capacitación como herramienta para generar nuevas oportunidades en Ingeniero Juárez

Más de 50 juarenses culminaron los cursos de Peluquería e Informática impulsados por el Gobierno de la Ciudad de Ingeniero Juárez, una iniciativa destinada a brindar conocimientos y herramientas concretas para emprender y fortalecer las posibilidades laborales.

El intendente Rafael Nacif y la concejal justicialista María Nacif destacaron con satisfacción el cierre de esta nueva etapa de capacitación, que reunió a mujeres y hombres de distintas edades y barrios de la ciudad.

“Cada uno llegó con su propia historia, pero compartiendo un mismo sueño: aprender, superarse y contar con nuevas oportunidades para emprender o seguir avanzando a partir de los conocimientos que ya tenían”, expresaron.

En ese sentido, remarcaron que detrás de cada persona que completó los talleres hubo esfuerzo, dedicación y deseos de progresar, y valoraron especialmente que los participantes no solo hayan adquirido conocimientos, sino también elementos que les permitirán comenzar a desarrollar sus propios emprendimientos.

“Nos llena de felicidad saber que hoy más de 50 juarenses cuentan con herramientas concretas para dar sus primeros pasos, generar sus propios ingresos y construir nuevas oportunidades para ellos y sus familias”, señalaron.

Finalmente, Rafael y María Nacif reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo este tipo de propuestas: “Creemos profundamente en la capacitación como una herramienta para crecer. Vamos a seguir por este camino, acompañando a nuestra gente y generando oportunidades. Felicitaciones a todos, porque este logro es de ustedes”, concluyeron.



