“UNICEF omite todos los indicadores de violencia infantil que exponen a la CABA”

El rector de la UPLaB, Adrián Muracciole, cuestionó el reciente Índice Provincial de Niñez elaborado por UNICEF al advertir que utiliza datos desactualizados y omite indicadores clave como la institucionalización, la situación de calle y las muertes violentas en la infancia. Además atribuyó la medición a una operación mediática y política orientada a desprestigiar a Formosa.

En los últimos días se conoció un indicador de UNICEF que colocaría a Formosa como la última en el ranking en el Índice Provincial de Niñez. Sobre esto, Adrián Muracciole, rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), manifestó que “sorprende que UNICEF maneje datos tan viejos habiendo fuentes disponibles sobre educación, salud y condiciones materiales disponibles en fuentes oficiales” y agregó que “de tomarse esas fuentes, el índice mejora en todos los aspectos, fundamentalmente en Educación”.

Además, cuestionó el índice al sostener que “UNICEF resuelve su dimensión de violencia con un indicador único, el embarazo de niñas menores de quince años. Casualmente en esa única dimensión, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtiene el segundo mejor resultado del país”.

“Sin embargo, si vemos lo que sucede con otros indicadores de violencia infantil como niños institucionalizados y separados de sus familias, adolescentes privados de su libertad, niños, niñas y adolescentes en situación de calle, muertes violentas en edad infantil y violencia doméstica, la cosa cambia mucho” continuó.

Respecto a la situación de niños institucionalizados y separados de sus familias, Muracciole mencionó que “la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF relevaron que la CABA es la segunda jurisdicción con mayor cantidad de niños en esa situación, siendo esa situación cinco veces peor en CABA que en Formosa”.

“En cuanto a los adolescentes privados de su libertad, la CABA supera la media nacional duplicando la proporción de encierro y triplicando la situación que se vive en Formosa” agregó Muracciole.

Sobre las personas en situación de calle, Muracciole recordó que el CENSO 2022 demostró que “la Ciudad de Buenos Aires es la peor jurisdicción del país, y por un margen que no admite discusión.

Y resaltó que “la CABA tiene más de cuatro veces el promedio nacional de personas durmiendo en la calle y casi el triple de la segunda jurisdicción del ordenamiento. Es más, tres de cada diez personas que duermen en la calle en la Argentina, lo hacen allí. En Formosa en cambio, no hay un solo niño en esa situación”.

El rector de la UPLaB mencionó también que “La ciudad de Buenos Aires también encabeza el ranking nacional en muertes por causas externas sin intencionalidad determinada y que dos de cada tres muertes violentas ocurridas en su territorio no se saben si son un accidente, un suicidio o un homicidio”.

Con respecto a la violencia doméstica, Muracciole se refirió al informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “registró durante 2025 casi cuatro mil niñas, niños y adolescentes afectados por hechos de violencia doméstica. En el 80% de los casos, el agresor fue un progenitor y más de la mitad de los chicos violentados no había cumplido once años”.

Sobre Formosa, el Rector hizo mención a que “Formosa está entre las cinco provincias con menor tasa de institucionalización de menores sin cuidados y respecto a los adolescentes privados de libertad, la tasa provincial es menos de la mitad del promedio nacional”.

Para finalizar, se mostró sorprendido de que “con tantos indicadores alarmantes, UNICEF los omita en una publicación que parece armada a medida de la CABA” y no descartó “que forme parte de la misma operación política y mediática que busca desprestigiar a Formosa, por no subordinarse al modelo económico de exclusión al que quieren llevarnos los poderes fácticos que operan desde el puerto”.



