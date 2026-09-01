El Gobierno de Formosa puso en marcha el Programa “Salud Bucal Escolar”

El lanzamiento se realizó en la Escuela N°446 “Armando de Vita y Lacerra”, en donde 45 escolares fueron atendidos y participaron de las actividades. La propuesta continuará durante el ciclo lectivo 2026 en distintas instituciones educativas.

Este jueves 10, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Salud Bucodental, puso en marcha el Programa “Salud Bucal Escolar”, destinado a fortalecer la prevención y el cuidado de la salud bucodental de niñas y niños.

El primer encuentro se realizó en la Escuela N°446 “Armando de Vita y Lacerra”, donde participaron los alumnos del primer ciclo (1°, 2° y 3° grados). Allí fueron atendidos un total de 45 escolares y, además, se otorgaron 23 altas odontológicas.

El director de Salud Bucodental, el odontólogo Jorge Aranda, explicó que la propuesta comienza con una instancia educativa y continúa con prácticas preventivas y procedimientos atraumáticos.

“El trabajo que se realiza desde este programa abarca, en primer lugar, una charla con modalidad de taller de prevención de salud bucal. Seguidamente, se brinda atención odontológica en un aula, donde se arman dos sillones odontológicos portátiles”, detalló.

Las prácticas que se ofrecen incluyen cepillado mecánico, topicación con flúor, aplicación de barnices fluorados e inactivación de caries. Al tratarse de procedimientos atraumáticos, no requieren anestesia. “Todo esto se trabaja sin la necesidad de anestesia, por eso se llaman tratamientos atraumáticos”, sostuvo Aranda.

Por otro lado, aclaró que “cuando se detectan caries que requieren procedimientos de mayor complejidad y anestesia, los escolares son derivados al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio para garantizar que pueda continuar o recibir el tratamiento oportuno”, aseguró.

Próximas actividades

Aranda informó que la siguiente jornada se desarrollará en la Escuela N°396 “Salvador Cayetano” del barrio Itatí y posteriormente el programa continuará con visitas periódicas a distintas instituciones educativas hasta la finalización del ciclo lectivo 2026.

En tanto, indicó al finalizar, que la iniciativa es organizada y desarrollada por la Dirección de Salud Bucodental, con equipos conformados por dos odontólogos y dos asistentes dentales, fortaleciendo así las políticas sanitarias de promoción y prevención y acercando herramientas de cuidado bucodental a las comunidades educativas.



