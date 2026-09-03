El IPV trabaja en el padrón de inscriptos para el décimo sorteo de viviendas sociales

Desde el 8 de septiembre ya se puede consultar, de manera digital, si el postulante está apto o no. Cuestiones puntuales, como la exclusión del grupo familiar ya adjudicado, se pueden subsanar hasta este viernes en la sede capitalina del organismo provincial.

Luego de que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunciara la apertura de inscripciones para un nuevo sorteo de viviendas en la ciudad de Formosa, el organismo continúa con el proceso correspondiente, por lo ya se encuentra trabajando en el padrón de inscriptos que están aptos para participar del sorteo que todavía no tiene fecha confirmada.

En tanto que aquellos que no están aptos y fueron notificados a través de la página, tendrán tiempo hasta el viernes 11 para subsanar en el organismo cuestiones puntuales, teniendo en cuenta que el plazo ya cerró el 31 de agosto. Una de ellas es el trámite de exclusión de grupo familiar que ya fue adjudicado con una vivienda.

Lo expuesto anteriormente fue comunicado por el propio administrador general del organismo, el ingeniero Marcelo Ugelli, quien dio detalles de cada una de las situaciones que se presentan tras darse a conocer, desde este 8 de septiembre por la página web, si quienes se inscribieron para el sorteo de viviendas están aptos.

Es decir que a partir de esa fecha se comunica la confirmación al postulante, luego de que “se realizara un cruzamiento de datos por lo cual se solicitaban los Documentos Nacional de Identidad de todo el grupo familiar”.

“Esto permite saber si ya fueron adjudicados en algún grupo familiar dentro de los registros del organismo”, explicó. En el caso de las personas con discapacidad, se les solicitada el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a través del cual se certifica el número como el diagnóstico correspondiente.

Incluso Ugelli puntualizó que el mismo sistema marca en verde cuando informa a los postulantes que sí están aptos, en caso contrario, les indica otro color y cuál es la causal o impedimento de participar del sorteo.

En ese caso, se explayó diciendo que sucede que a muchas personas les pasó que “están figurando en un grupo familiar adjudicado”, ante esa circunstancia, había tiempo hasta el 31 de agosto para hacer el trámite de exclusión.

“Si bien muchos cumplieron, hay otros que no, por eso, se está atendiendo hasta el viernes 11” en el organismo a quienes deben hacer ese trámite, lo mismo que la cuestión del domicilio, que es otro de los requisitos exigidos, porque el sorteo es solo para los residentes en la ciudad de Formosa.

Ante esto, ocurrió que hay casos de quienes hicieron el cambio de domicilio, plazo que se extendió hasta el 31 de agosto, pero todavía no impactaba en el sistema del RENAPER, entonces en esa circunstancia únicamente podrán acercarse al organismo con el DNI físico a certificar que hicieron ese trámite.

En cambio, posterior a esa fecha ya no se aceptan los cambios de domicilio, dejó en claro.

Por último, sumó que los casos de que registraron equivocadamente los datos como el CUD, pueden también subsanarse hasta el viernes. Es decir que son analizados estos casos puntuales y están llegando las personas a la sede del IPV ubicada en calle Julio A. Roca 55, en Formosa Capital.

Finamente, con respecto a las personas que están aptas para el sorteo, es decir, que fueron aprobadas con el color verde, solo deberán esperar la fecha del sorteo que todavía no fue confirmada de manera oficial, porque recordó que “la inscripción digital tiene carácter de declaración jurada”.

Por consiguiente, quienes resulten sorteados luego deberán sustanciar los “datos declarados y posterior a ello se los visitará. Pero todo eso será después del sorteo”, aclaró.



