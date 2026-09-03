El Municipio enripio 120 metros de la calle San Juan en el barrio Libertad

La Municipalidad de la ciudad de Formosa concluyó este miércoles los trabajos de enripiado sobre la calle San Juan del barrio Libertad, en el tramo comprendido entre la avenida Néstor Kirchner y la calle Arenales. La intervención abarcó 120 metros lineales.

Antes de la colocación del material, las cuadrillas municipales realizaron el alteo de la traza con 300 metros cúbicos de suelo. Ese paso previo resulta decisivo: eleva la cota de la calzada respecto del nivel del terreno natural y evita que el agua de lluvia se acumule sobre la calle en lugar de escurrir hacia las cunetas.

Sin ese trabajo de base, el ripio se hunde con las primeras precipitaciones y la mejora se pierde en pocas semanas.

El director de Mantenimiento de la Vía Pública, Hernán Delgado, detalló el estado de avance de la obra. "Hoy estamos finalizando con la distribución de la piedra o material granular, así como también todo lo que es la compactación, el riego, el acabado final y la terminación con el compactador liso. Así que este es un trabajo importante que va a beneficiar a todos los vecinos acá del barrio Libertad".

El volumen de materiales comprometido en apenas dos cuadras da la dimensión del esfuerzo que supone cada intervención de este tipo. Se trata de una inversión considerable en insumos, maquinaria pesada y horas de trabajo, sostenida en un contexto donde el costo de la piedra y de los combustibles se incrementó de manera sostenida.

El beneficio para los vecinos de la zona es inmediato y cotidiano. Una calle enripiada y con la cota corregida deja de convertirse en barro después de cada tormenta, permite que el colectivo y los remises ingresen sin dificultad, que la ambulancia llegue hasta la puerta y que los chicos salgan a la escuela sin caminar sobre el lodo.

También reduce el riesgo para quienes se mueven en moto o en bicicleta, que son la mayoría en los barrios de la ciudad.

Año con más lluvia

Delgado explicó que el calendario climático de este año condicionó la tarea desde el arranque. "En el año 2026 que estamos en curso las lluvias arrancaron muy temprano, en el mes de febrero se anticiparon, y son de carácter intermitente, así que tenemos muchas jornadas lluviosas, pocos días de sol, y eso dificulta el trabajo en lo que es mantenimiento del sistema vial urbano".

Esa misma condición, señaló, es la que ordena las prioridades del área. "Es un trabajo que nosotros estamos encarando como todos los días, y en este caso particular haciendo hincapié en todo lo que es el mantenimiento de las calles, de las arterias que no tienen pavimento, porque justamente las condiciones climáticas así lo ameritan".

Súper Niño

En paralelo al mantenimiento vial, el Municipio sostiene un esquema de limpieza del sistema de drenaje pluvial que abarca bocas de tormenta, cunetas domiciliarias y canales principales.

"Venimos desarrollando ya desde el mes de marzo una actividad anticipada, anticipándonos justamente a los posibles efectos que trae el Súper Niño, que se viene según los especialistas", precisó Delgado.

El relevamiento de lo hecho hasta ahora recorre buena parte del ejido urbano. "Hicimos ya la limpieza de varios canales principales, hicimos lo del barrio San Antonio, lo que es la parte del barrio Itatí 2, San Andrés 2. También se hizo la limpieza y el mantenimiento del sistema de drenaje pluvial de la cuenca del barrio San Juan Bautista, Virgen del Rosario, y en Mariano Moreno se hizo un trabajo importante también, como así también la limpieza de la zona del cuenco de la estación de bombeo del barrio San José Obrero, sobre la calle Eva Perón".

Las tareas continúan hacia el norte de la ciudad. "En la zona norte también se hizo la limpieza del canal del barrio Namqom, un canal que va paralelo a la ruta 11, lo que se hizo en el 7 de Mayo, y ahora hay un equipo abocado a hacer la limpieza del canal del barrio 20 de Julio", concluyó.

La cercanía con la gente sigue siendo el criterio con el que la gestión del intendente Jorge Jofré ordena las prioridades. Escuchar en el lugar, ver el estado real de cada arteria y responder con trabajo concreto es lo que sostiene este esquema de presencia permanente en los barrios de la capital, se destacó desde esa área municipal.



