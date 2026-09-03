Alarcón: “El mundo cambia y el docente debe perfeccionarse día a día”

El secretario General de la Agremiación Docentes de Educación Física (ADEFCA) e integrante de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Víctor Alarcón, reflexionó sobre las transformaciones en la práctica pedagógica, la relación entre docentes y estudiantes, y la necesidad impostergable de la capacitación permanente.

El dirigente gremial trazó un recorrido histórico que contrapone el paradigma educativo tradicional con el modelo actual, centrado en la inclusión social y la contención afectiva y al referirse a la génesis del aprendizaje, Alarcón remarcó que el proceso educativo no comienza en las aulas, sino en el seno de cada familia. “La educación comienza en la familia; ese es el primer hogar. El segundo hogar se inicia cuando ingresamos a la escuela y empezamos el proceso de aprendizaje, desde el nivel inicial hasta la primaria, donde adquirimos conocimientos que aplicamos en la vida cotidiana y compartimos con nuestro entorno”, sostuvo.

Al comparar el ejercicio de la docencia entre épocas anteriores y la actualidad, el referente de la ADEFCA destacó un cambio sustancial en la pedagogía y en las dinámicas del aula: “Antes la vida docente era más exigente y verticalista. Se le exigía al alumno el cumplimiento estricto de las tareas bajo una dinámica rígida. Hoy nos encontramos con una educación más flexible, orientada a la inclusión social para que todos los estudiantes aprendan sin distinciones”.

En esa misma línea, ponderó la evolución de la relación afectiva entre maestros y alumnos. Mientras que en el pasado predominaba un respeto distante y riguroso, en la actualidad prima la cercanía y la contención emocional: “Hoy los chicos se acercan al docente, lo abrazan, le preguntan y buscan su apoyo. Hay un contacto más estrecho dentro del sistema educativo. El maestro da todo por la educación y genera un espacio de confianza”.

Un apartado central de la reflexión de Alarcón estuvo dedicado al futuro de la profesión docente y al reto que imponen los avances tecnológicos. Para el referente gremial, el título docente no representa el final del camino, sino el inicio de un proceso de actualización ineludible: “El docente que no se perfecciona queda estancado con los conocimientos que adquirió cuando era estudiante. Quienes ejercemos la docencia debemos estudiar para vivir el momento actual, porque el mundo cambia constantemente. Es necesario capacitarse y estar a la altura de las nuevas tecnologías para transmitir herramientas actualizadas a nuestros alumnos”.