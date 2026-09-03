Resaltan los alcances de la 2° Jornada Pedagógica de Educación Permanente

Participaron alrededor de 300 personas, alcanzándose con esta convocatoria a directores y docentes, se destacó.

La profesora Marta Núñez, jefa del Departamento de Educación Permanente del Ministerio de Cultura y Educación, informó sobre lo desarrollado el martes 8 en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”, donde se realizó la 2° Jornada Pedagógica de Educación Permanente.

En esta actividad se reflexionó sobre las prácticas diarias, pero también se generaron estrategias para mejorar la calidad educativa, señaló, y se abordaron tres ejes principales, entre ellos, el rol de docente del Nivel Primario, la Educación Sexual Integral (ESI) como transversal para la mejora de los vínculos entre las personas y la formación profesional relacionada al mundo del trabajo, la producción y las transformaciones en el Modelo Formoseño.

Según indicó en la entrevista con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), alrededor de 300 directores y docentes de Primaria, Secundaria y Formación Profesional participaron de la jornada.

En ese sentido, destacó la convocatoria alcanzada fruto de un trabajo en equipo, ya que “nosotros constantemente estamos en comunicación con los directores y así saber cómo va impactando en nuestra población la transformación educativa”.

Entonces, atento a esto, remarcó la importancia de estas jornadas puesto que “nos permiten ver los resultados de este proceso y ajustar estrategias” en base a ello.

Servicios educativos

Por otro lado, en Educación Permanente se incluyen los Niveles Primario, Secundario, Formación Profesional para jóvenes y adultos y también la Educación en Contextos de Encierro.

En este punto, explicó que la Formación Profesional “es dinámica porque tenemos diversos servicios educativos, por ejemplo, la capacitación laboral que son cursos cortos, como máximo de tres meses”.

En ese marco, las personas se forman en alguna actividad para poder insertarse en el circuito profesional, consignó. “Y después están los cursos de formación profesional que son más prolongados”, acotó, al concluir.



