Sin respuestas ni intervenciones: Vialidad Nacional no acciona ni se presenta a las reuniones por El Niño

Advirtieron que “es preocupante” la falta de intervención del organismo nacional que atraviesa un profundo desmantelamiento y vaciamiento con recortes de personal y falta de mantenimiento en las rutas del país.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, cuestionó con firmeza a las autoridades de Vialidad Nacional en Formosa por no realizar la evaluación y el acondicionamiento de las cabeceras de los puentes y las obras de drenaje correspondientes a las rutas nacionales en la provincia, de cara al eventual impacto del fenómeno climático de El Niño.

Cabe recordar que la semana pasada se llevó a cabo la segunda reunión de articulación y diagnóstico interinstitucional, de la que participaron funcionarios del Gabinete provincial, jefes y representantes de las fuerzas armadas, de seguridad y organismos federales con asiento en la provincia.

En cambio, las autoridades del Distrito 22° de Vialidad Nacional en Formosa, a cargo del ingeniero Víctor Ramón Padilla, estuvieron ausentes.

“Todas estas acciones y el monitoreo que se están realizando en la geografía provincial se debe a que en los próximos meses vamos a tener el impacto del fenómeno de El Niño en la región, lo cual se traduce en abundantes precipitaciones y crecidas de los distintos ríos y riachos. Así que nos estamos preparando para eso”, enfatizó Caffa según recabó AGENFOR.

En ese sentido, mencionó a tres importantes puentes ubicados sobre el río Bermejo, teniendo en cuenta que conectan a Formosa con la provincia de Chaco: “Uno es el puente General Lavalle, en Subteniente Perín; el otro es el puente Libertad, en El Colorado; y el tercero, el puente Libertador General San Martín, en Mansilla”, enumeró.

Marcó aquí que el acondicionamiento de sus cabeceras es fundamental porque “la erosión que existe por el gran caudal que experimenta este río” puede “provocar desmoronamientos o colapsos en el acceso, dejando incomunicada a gran parte de nuestra provincia”.

Es por ello que se llevan adelante “estas reuniones de coordinación de acciones tendientes a mitigar los efectos de El Niño, invitándose a las fuerzas federales como Prefectura Nacional, el Ejército Argentino y Gendarmería Nacional, así como Parques Nacionales y también a Vialidad Nacional”, refirió el ingeniero Caffa.

No obstante, las autoridades del Distrito 22° de Formosa “no asistieron”, reprobó, a la vez que recordó que “el Ministerio de la Producción y Ambiente ya les había remitido una nota, al igual que al ingeniero Marcelo Jorge Campoy, administrador general de la DNV, pidiéndoles la intervención no solo en la evaluación y el acondicionamiento de las cabeceras de estos tres puentes, sino también de las obras de drenaje de las rutas nacionales”, sobre todo la RN 11 y la RN 95, considerando que “son transversales al escurrimiento del sistema hídrico provincial”.

Por consiguiente, “es muy importante que los puentes y las alcantarillas estén limpios y acondicionados, para permitir drenar toda la masa hídrica que viene de oeste a este”, enfatizó Caffa.

“Hasta ahora no hemos visto respuestas, ni intervenciones en el terreno, como tampoco ningún tipo de trabajo de Vialidad Nacional”, cuestionó, calificando esta situación como “preocupante”.



