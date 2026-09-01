Una multitud disfrutó de los shows musicales de la Fiesta Nacional del Pomelo

Al celebrar la convocatoria que logró el evento, pese a las condiciones climáticas adversas, la ministra de Turismo, reivindicó las políticas públicas integrales del Modelo Formoseño que hicieron posible llevar adelante esta edición 2026

Las lluvias que se registraron antes del comienzo de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo no fueron obstáculo para que la velada musical y artística se desarrollara como estaba previsto en la noche del sábado 19, en un marco multitudinario de público que se concentró frente al escenario mayor del predio ferial del Polideportivo Municipal “Evita”.

Se presentaron allí, entre otros artistas, Turf, Lázaro Caballero, Mario Luis, Lauta, con la apertura a cargo del Ballet Municipal, luego de que el gobernador Gildo Insfrán encabezara la apertura de la XLII edición.

Es decir que se vivió con “una gran alegría” por parte de “toda la gente” esta celebración con epicentro en la localidad de Laguna Blanca, aseguró la ministra de Turismo, la doctora Silvia Segovia, al hacer una evaluación positiva del evento.

También de las dos jornadas del evento formó parte la expo feria gastronómica, artesanal, institucional, comercial, así como el Mercado Comunitario de Emprendedores y muchas otras actividades planificadas por parte de la organización. Para el domingo 20 mejoraron las condiciones del tiempo, y fue el turno de la doma que contó con los mejores exponentes del rubro.

Al dar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), enfatizó en la importancia del “trabajo hecho por el Modelo Formoseño”, acentuando que “la integralidad de las políticas públicas hizo posible exhibir a la producción local”.

Asimismo, planificar los “espacios de artesanos, emprendedores, gastronómicos, comercio e industria, entre otros sectores, por lo que, subrayó: “Esta fiesta popular es un dinamizador de la economía regional”.

“Sin ninguna duda, aún en un momento de crisis nacional”, afirmó categórica. “Si bien Formosa no está exenta de la situación difícil que atraviesa la Argentina”, pero se hace frente a ella “por la conducción del gobernador Insfrán”, remarcó.

Después, en otra parte de sus declaraciones, la ministra sostuvo que “a través de estas acciones que incluyen a todo el pueblo formoseño, se revaloriza también nuestra cultura y costumbres”. En definitiva, fue un “trabajo enorme para poder recibir al público”, evaluó, agradeciendo el compromiso tanto del Ministerio de Turismo como de la Municipalidad de Laguna Blanca, al igual que de “todos los organismos e instituciones que acompañaron”.

Del mismo modo, felicitó a “los expositores que mostraron todo su potencial”, a quienes, remarcó Segovia, “no se les cobró” absolutamente nada por los espacios, sino que fueron absorbidos los gastos desde la organización con el fin de darles “una posibilidad a todos para que puedan generar recursos en un momento tan difícil de la economía”.

Lemos

Por su parte, el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, señaló: “Estamos contentos y felices por la realización de esta 42° edición” de la Fiesta Nacional del Pomelo en su localidad y agradeció también “todo el apoyo que nos brinda el Modelo Formoseño a través de la conducción del gobernador Insfrán”.

Del mismo modo, destacó la predisposición de los organismos provinciales, los Municipios que acompañaron. Y agregó que, a pesar de las lluvias que se registraron antes de que comenzara, el evento resultó ser un éxito.



