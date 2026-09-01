Formosa tuvo un rol destacado en la celebración por los 60 años de la FAM

La Federación Argentina de la Magistratura (F.A.M.) conmemoró su 60º aniversario con un acto institucional realizado el 15 de septiembre de 2026 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, con una destacada participación de la delegación de Formosa.

La jornada tuvo lugar en la histórica Casa del Acuerdo de San Nicolás, el mismo sitio donde, el 15 de septiembre de 1966, se suscribió el acta fundacional de la Federación. Representantes de la magistratura y la función judicial de distintas provincias del país participaron de una intensa agenda de actividades, conferencias, presentaciones y reconocimientos.

Por la provincia de Formosa asistió la presidenta del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial, Dra. María Laura Viviana Taboada, en representación de la magistratura y la función judicial de la provincia. Asimismo, concurrió la Dra. Silvia Benítez, acompañada por su esposo, el Dr. Sergio Felipe Cañete.

Durante el acto se rindió homenaje al Dr. Alberto Mario Modi, actual juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y uno de los miembros fundadores de la F.A.M. Asimismo, fueron distinguidos los ex presidentes de la Federación Rafael Gutiérrez (1992-1999), Edgardo Albrieu (2001-2005), Víctor Vélez (2011-2017) y Ariel Ariza (2017-2021), en reconocimiento a su trayectoria y aporte institucional.

La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA (JUFEJUS), Dra. Emilia Valle, participó de la ceremonia y dirigió unas palabras con motivo del aniversario. En su intervención saludó especialmente a la actual presidenta de la F.A.M., Dra. Marcela Ruiz, y destacó su compromiso con la construcción de un “federalismo activo” en el ámbito judicial.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación formal del libro “Género: esa estructura invisible. Una mirada de la F.A.M. hacia una Justicia con equidad”, cuyo prólogo pertenece a las Dras. Marcela Ruiz y Marisa Herrera.

La obra reúne trabajos elaborados por las referentes provinciales que integran la Comisión de Género de la Federación, bajo la dirección de la Dra. Andrea Tormena, quien promovió la convocatoria destinada a reflexionar sobre los desafíos actuales de la igualdad y la perspectiva de género dentro de los poderes judiciales.

El libro aborda, desde las distintas realidades jurisdiccionales del país, temas vinculados con las políticas públicas de género en el Poder Judicial, el abordaje de la violencia de género, las buenas prácticas institucionales, los relevamientos y mapas de género y la evolución de la jurisprudencia con perspectiva de género.

Formosa cuenta con un capítulo propio dentro de la publicación, en el cual la presidenta del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia, Dra. María Laura Viviana Taboada, desarrolla el tema del liderazgo judicial femenino, abordando las experiencias, desafíos y transformaciones vinculadas con la participación de las mujeres en espacios de conducción y decisión dentro del sistema de justicia.

En el mismo capítulo, la Dra. Silvia Benítez analiza la paridad de género en la Argentina y, particularmente, en la provincia de Formosa.

Al finalizar la presentación, cada una de las personas que participaron en la elaboración de la obra recibió un ejemplar del libro. Asimismo, la Comisión Directiva de la F.A.M. distribuyó entre los presentes una edición especial de la revista jurídica LA LEY, dedicada a reflexiones jurídicas e institucionales con motivo del 60º aniversario de la Federación.

A lo largo de la jornada también se compartieron testimonios y salutaciones provenientes de las distintas jurisdicciones del país. Por Formosa realizó su aporte la Dra. Sehila Windia Arias, secretaria del Juzgado de Menores e integrante de la Comisión Nacional del Secretariado, Función Judicial y del Ministerio Público de la F.A.M.

La celebración de los sesenta años permitió no sólo recuperar la historia y la trayectoria de una institución profundamente ligada al federalismo judicial argentino, sino también renovar los desafíos que atraviesan actualmente a la magistratura y a la función judicial.

La presidenta del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Formosa, Dra. María Laura Viviana Taboada, expresó que la actividad constituyó una instancia especialmente valiosa de participación institucional, intercambio de experiencias y fortalecimiento de vínculos entre magistradas, magistrados y funcionarios judiciales de las distintas jurisdicciones del país. Asimismo, destacó la importancia de estos espacios para consolidar una mirada federal de la Justicia, promover el trabajo conjunto y reafirmar el compromiso de seguir construyendo una magistratura más cercana, equitativa y comprometida con los desafíos actuales del sistema judicial.







