Mes de la Abogacía: Los abogados compartieron el tradicional asado familiar en el Polideportivo 28 de Mayo

El domingo 13 de septiembre, los abogados de la Provincia se reunieron junto a sus familias en el Polideportivo 28 de Mayo para celebrar el tradicional asado familiar que cierra las actividades del Mes de la Abogacía.



El Doctor Horacio Gorleri, presidente del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, expresó su satisfacción por la realización del encuentro: “Muy contentos. Aunque amaneció nublado, luego salió el sol. Como todos los años, nos reunimos los abogados con nuestras familias, que siempre nos acompañan. Para nosotros es muy lindo compartir con los colegas”.

Gorleri recordó que las actividades del Mes de la Abogacía comenzaron el mes pasado con una serie de capacitaciones en las distintas jurisdicciones judiciales de la provincia. Además, se concretaron unos 80 convenios con comercios locales para que los matriculados accedan a beneficios.



La Comisión de Jóvenes Abogados organizó una fiesta bailable y este asado familiar marcó el cierre del ciclo de actividades.

El presidente del Consejo agradeció el acompañamiento de todos los matriculados y de quienes colaboraron en la organización, en especial a la Fiscalía de Estado, a los organismos del Gobierno provincial y a la Policía de la Provincia, que cedió el predio.



Por su parte, la Fiscal de Estado, Doctora Estella Maris Zabala, destacó el clima de camaradería: “Muy lindo día, compartiendo con los colegas, con mucha camaradería y olvidándonos un poco de los problemas".

"Charlando, disfrutando de un lindo momento, con música y esperando los premios. De mi parte, muy contenta porque cumplo 51 años como abogada. Acá somos todos abogados y abogadas: es nuestra pertenencia y nuestro compromiso con la sociedad”, remarcó.

El doctor Marcelo de los Santos, vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Abogados, valoró la convocatoria: “Es una fecha muy linda que los colegas esperan durante todo el año porque les gusta reencontrarse. Acompañó el día, la carne estuvo muy rica y los jóvenes están contentos tanto con la fiesta de hace unos días como con este asado”.







