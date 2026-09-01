Nacif sostuvo que no hay sucesión porque nada ni nadie está muerto en este Gobierno: “No hay lugar para los tibios y Judas”

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, fijó una clara posición política frente a los sectores que hablan de una sucesión dentro del Gobierno provincial. Reivindicó el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán, recordó que fue elegido por la voluntad soberana del pueblo formoseño y aseguró que esta etapa exige definiciones, convicción y lealtad.

“Hay personas y sectores que hablan de sucesión natural del gobierno actual, de próximos gobernadores de Formosa, mostrando encuestas que los posicionan como los mejores del país en los rubros que hoy manejan y hasta que ponen abajo a nuestro conductor como el peor”, expresó.

En ese sentido, Nacif cuestionó las campañas contra el mandatario provincial y la conducta de quienes llegaron de la mano del Gobierno, juraron defenderlo y ahora buscan desacreditarlo.

“Hemos pasado de todo en estos tiempos: campañas sucias y mentirosas en los medios, en la Justicia, hombres y mujeres que llegaron de la mano de este Gobierno provincial, que juraron defenderlo y hoy lo desacreditan, y hasta lo tratan de dictadura; porque tienen intereses particulares y su ambición no respeta la decisión del pueblo, que es soberana”, afirmó.

El jefe comunal recordó que la conducción política de Insfrán está legitimada por el voto popular y destacó su papel como dirigente, conductor, compañero y articulador dentro de la provincia, las regiones y el Partido Justicialista Nacional.

“Porque les recuerdo que el pueblo eligió al Dr. Gildo Insfrán para que lo gobierne. Al dirigente, al conductor, al compañero, al líder que coordina no solo su provincia, sino también las regiones con sus pares gobernadores, el Partido Justicialista Nacional y a todos los sectores que ven la necesidad de dar pelea en el país a estos cambios que ya estamos viviendo”, sostuvo.

“Cambios que impulsan grupos económicos y políticos que ya implementan el sálvese quien pueda, mientras nosotros peleamos por mantener la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”, añadió.

Finalmente, reafirmó su lealtad hacia el pueblo formoseño y hacia el gobernador Gildo Insfrán, y rechazó cualquier intento de instalar anticipadamente una sucesión política.

“Suelen decir en mis pagos que uno no puede tirarle piedras a todo perro que nos ladre, pero no puedo dejar pasar que no hay sucesión porque nadie está muerto. Está más viva que nunca nuestra lealtad al pueblo formoseño, que es quien sostiene, legitima y empodera a nuestro Gildo Insfrán, gobernador de todos los formoseños”.

“Se está o no se está. No hay lugar para los tibios y Judas en esta etapa que estamos viviendo”, concluyó.