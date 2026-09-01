“Producción y agregado de valor”: Desde Nutrifor destacan el vínculo con PAIPPA

Se subrayó que se busca “el desarrollo de nuestros productores mediante la adquisición de su producción a un precio justo y social” para la elaboración de diversos productos alimenticios.

El gerente de la planta de Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor), el ingeniero Walter Maldonado, participó del reciente 30° aniversario del lanzamiento del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), donde puso de resalto la sinergia que existe entre ambos estamentos en beneficio de las familias del sector productivo local.

En diálogo con AGENFOR, remarcó que “trabajamos mucho con el pequeño productor paippero”, ya que “nuestro principal objetivo es la agregación de valor de la producción primaria, así que estamos muy conectados con el PAIPPA”.

Refirió que “a las asociaciones de productores paipperos les compramos todo lo que es fruta y verdura para los productos que hacemos”. En ese sentido, enumeró que entre ellos se encuentran mermeladas, súper congelados, liofilizados, así como tomate triturado, entre otros.

Acentuó que “nuestra empresa tiene un capital social importante, porque es 95 por 100 del Estado provincial, por lo que cumplimos con esa demanda”.

Puso de relieve que desde lo institucional “buscamos el desarrollo de nuestros productores y lo hacemos mediante la adquisición de su producción a un precio justo, social”.

Por ello, indicó que “comprar afuera a nosotros no nos interesa, tampoco nos cerrarían los costos por los fletes y los precios que se manejan fuera de la provincia. Así que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo”.



