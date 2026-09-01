El Gobierno provincial expuso su programa de actividades en Laguna Blanca

Durante la Fiesta Nacional del Pomelo se les dio espacio para que el público pueda conocer cuáles son las acciones en las que se viene trabajando, los objetivos y los desafíos que se plantean, en base a los lineamientos del Modelo Formoseño de la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

Las áreas del Gobierno de Formosa trabajaron de forma coordinada en la Fiesta Nacional del Pomelo 2026. El despliegue en los dos días del evento en Laguna Blanca se vio reflejado en las distintas actividades desarrolladas, por ejemplo, por el Instituto PAIPPA, la Subsecretaría de Empleo que coordina el Mercado Comunitario de Emprendedores, el Laboratorio Provincial Laformed, entre otras instituciones, con el fin de mostrar al público el potencial que tiene la provincia, gracias a las políticas de un Estado presente.

En ese sentido, AGENFOR dialogó con Paola Casco, quien es la responsable del área de Promoción y Planificación del Instituto PAIPPA, y contó detalles del stand del organismo a través del cual “se plasmaron todas las áreas productivas de la provincia de Formosa”.

En el caso de producción animal, puntualizó que se mostró el trabajo que se hace con el ganado menor. Después el Área de Valor Agregado llevo a cabo una propuesta de la que participaron las mujeres paipperas, quienes elaboraron mermeladas, dulce de mamón, pomelo y otros sabores.

Se promovió esto con el fin de que el público degustara de estos productos que ellas aprenden a hacerlo en las capacitaciones que se dictan, indicó.

Por otro lado, la funcionaria sostuvo que fue “una alegría enorme volver a estar presentes en una fiesta tan importante a nivel provincial y nacional, donde se unen el Estado y el pueblo”.

También, agregó: “Fue un orgullo mostrar todo lo que se realiza en la provincia pensando en los formoseños”, de ese modo, se da a conocer “a nivel nacional el Estado presente que tiene Formosa de la mano de nuestro conductor el gobernador Gildo Insfrán”, esbozó.

A su turno, Mariana Paredes, paippera de Laguna Blanca, dijo que “el PAIPPA nos permite hace 30 años poder sostener a nuestra familia”, y sumó también el apoyo que se les brinda desde el Gobierno en cuestiones como “insumos de semillas, preparación de suelo, sin ningún costo para los productores”.

“El PAIPPA nos cambió la vida”

A su vez, la productora aludió al reciente aniversario número 30 del lanzamiento del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) el pasado 15 de septiembre. En ese marco, realzó que “el PAIPPA nos cambió la vida a las familias productoras”, porque a partir de que se lanzara en 1996, ellas se quedaron en sus chacras, mientras que antes lo que pasaba es que se iban a otras partes.

También valoró el hecho de contar con la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), accediendo los hijos de paipperos, en muchos casos, la primera generación en estudiar carreras universitarias, cuando antes esto era algo impensado hoy es una realidad.

Subsecretaría de Empleo

Mariángeles Vicentín, subsecretaria de Empleo, informó cómo se desarrolló el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) en la Fiesta del Pomelo. En primer lugar, señaló que ese espacio nucleó a emprendedores de la ciudad de Formosa, pero también del interior, como Herradura, Pirané, Laguna Blanca y otras localidades.

También se incorporó una nueva propuesta que fue “un sector especial de alfajoreros, teniendo a la ganadora del certamen 2026”.

Hizo hincapié, después, en que, con el MCE, se impulsaron capacitaciones que les brindaron valiosos conocimientos a los asistentes para los proyectos que después se hicieron realidad “en cada uno de los emprendimientos”.

Asimismo, se les ofreció formación en el aspecto de la atención al público, que es otra de las aristas que revisten importancia, por lo tanto, aseguró contundente: “En Formosa se apuesta a los emprendedores”.

Tras enfatizar en ello, adelantó que en Laguna Blanca pronto se estará habilitando un sector fijo de mercado de emprendedores, “después de todo el trabajo que se viene desarrollando a los fines de sumar un espacio que les permita comercializar sus productos” a quienes residen en esa comunidad.

Esta modalidad, recordó Vicentín que ya existe en Pirané, Herradura, Las Lomitas, por lo que “se está trabajando en cada localidad” del territorio formoseño en ello.

Laformed

En otro orden, desde el Laboratorio Provincial Laformed presentaron en su stand los diferentes productos elaborados por profesionales formoseños. Entre ellos, repelentes, protector solar, alcohol en gel, etcétera.

SIPEC

El Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), por su parte, se abocó a dar cobertura sanitaria en el interior del predio ferial, en donde de forma coordinada trabajaron equipos de la ciudad capital y de la localidad de Laguna Blanca.

Así lo indicó el director Jorge Figueroa, quien detalló que el equipo local del SIPEC se encargó del traslado de los pacientes, en caso de necesitar, al Hospital de Laguna Blanca.

Mientras que el personal de Formosa Capital atendió las demandas que se dieran en el predio, es decir, “cualquier tipo de consulta o problemas menores”. “Por otro lado, se brindó cobertura con un móvil apostado en Cañada 12 por si llegara a pasar algún evento imprevisto en ruta”, sumó.

En total, precisó “seis móviles del SIPEC garantizaron la cobertura de salud durante la Fiesta del Pomelo”.

También para este evento desde el Consejo Provincial de Seguridad Vial se diseñaron actividades recreativas para los niños, a través de las cuales se fomentaba la educación por las normas de tránsito, el uso del casco protector obligatorio. También, para el público en general, hubo juegos lúdicos, indicaron fuentes de la Policía de Formosa.

Deportes y recreación

Por último, en el aspecto deportivo, Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes, contó cómo estuvieron trabajando.

Dijo que organizaron una estación de juegos para los niños, desafíos por equipos, actividades recreativas con sorteos y premios que eran camisetas, pelotas y otros elementos deportivos. A esto se le sumó la mascota “Yaca”.

Finalmente, Carlos González, director de Deportes de la Municipalidad de Laguna Blanca, enfatizó en que el deporte “es una cuestión de Estado” en Formosa, por eso, organizaron torneo de vóley y de ajedrez.

En el caso del vóley, con equipos de toda la provincia, la competencia se desarrolló en el estadio del Polideportivo local, mientras que el ajedrez en la EPET N° 9. “La premiación se llevó a cabo el sábado y habían participado en total 73 ajedrecistas”, detalló.

Para culminar, esbozó que la modalidad del vóley fue libre con equipos masculinos y femeninos, atento a que promover la “integración” fue el principal motivo para generar estas propuestas enfocadas en la recreación y participación.







