Más de 2600 inscriptos para las Olimpiadas Deportivas “Mes del Empleado Público”

Las competencias se disputarán del 7 al 27 de septiembre en diversas infraestructuras deportivas de Formosa.

En la Explanada Alma Verde del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, este viernes 4 por la tarde, se llevó a cabo la presentación oficial de la tercera edición de las Olimpiadas Deportivas “Mes del Empleado Público Provincial 2026”.

El lanzamiento estuvo encabezado por el administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez y el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia, Mario Romay, acompañados por ministros, secretarios y referentes de las diversas reparticiones del Estado para dar marco al inicio de esta propuesta de confraternidad a través del deporte.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, Pérez señaló que “esta fiesta, de la mano del deporte, nos permite a todos los servidores públicos poder celebrar un año más de nuestra tarea como parte de este Gobierno provincial, acompañando a gobernador Gildo Insfrán y defendiendo el Modelo Formoseño”.

De este modo, ponderó la decisión política de sostener estos acontecimientos comunitarios. “Es importante en este tiempo reconocernos como servidores públicos y tener el agradecimiento de una fuente laboral en un contexto nacional complejo”, expresó, remarcando que esta iniciativa busca fortalecer la integración y el encuentro entre los trabajadores más allá de lo competitivo.

Pérez anticipó que “el lunes 7, en el Estadio Cincuentenario, se hará la apertura oficial de la competición con la presentación de todas las delegaciones, los equipos, sus hinchadas”, destacando que “hay más de 2600 inscriptos, superando las 66 instituciones”.

Deporte y confraternidad

Por su parte, el secretario de Deportes, Mario Romay, subrayó que el certamen representa un espacio de encuentro para quienes comparten cotidianamente la gestión pública, resaltando que “si bien somos todos compañeros que estamos juntos en el día a día de la gestión del Modelo Formoseño, esta vez lo hacemos a través del deporte, la confraternidad y el encuentro”.

Asimismo, el funcionario expresó su satisfacción por volver a concretar esta iniciativa y aseguró que “si hay algo que caracteriza al Modelo Formoseño, es el hecho de sostener nuestras políticas públicas en el tiempo”.

Al concluir, hizo hincapié en la importancia de “reivindicar la labor diaria y humana de todos los empleados públicos que trabajan en pos de brindar soluciones a los vecinos”, marcando que “en Formosa decimos con orgullo que tenemos un Estado presente”.

Además de reivindicar el rol del empleado público, teniendo en cuenta de que hace poco mi ley se destacaba por despedir a 70000 empleados a nivel nacional.