Un taller sobre salud bucodental se desarrolló en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás

La jornada se complementó con controles odontológicos, de los que participaron también personas que asisten a los hogares “Refugios de Amor” y “Refugio de Alegría”.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante un taller de prevención y cuidados de la salud bucodental en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio capitalino Emilio Tomás, que apuntó a fortalecer la prevención y el acceso a la atención odontológica.

Coordinado por la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Salud Bucal, estuvo destinado a quienes concurren diariamente a ese espacio y contó también con la participación de residentes de los hogares “Refugio de Amor” y “Refugio de Alegría”, dependientes de la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad.

Durante la jornada, el equipo de odontología brindó información y orientación sobre los principales hábitos necesarios para mantener una buena salud bucodental, haciendo especial hincapié en el cepillado diario y las técnicas correctas para realizarlo, la importancia de una alimentación saludable y la necesidad de concurrir periódicamente al odontólogo.

Asimismo, se realizaron controles bucodentales, permitiendo identificar situaciones que requieran seguimiento y reforzar las recomendaciones de cuidado de acuerdo con las necesidades de cada persona.

El director de Salud Bucal, el doctor Jorge Aranda, destacó la convocatoria alcanzada, señalando que “fue una actividad muy productiva. En esta oportunidad que incluyó una amplia actividad de controles bucodentales, con la atención de un total de 136 beneficiarios, de entre seis y 65 años”.

En ese sentido, remarcó que “promover hábitos de higiene desde una perspectiva preventiva contribuye a evitar enfermedades de la boca y favorece una mejor calidad de vida”.

Aranda puso en valor, además, el trabajo articulado entre organismos del Gobierno provincial y consideró que la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de la Comunidad, a través de sus respectivas direcciones, “permitió, una vez más, el desarrollo de una tarea interinstitucional en beneficio de la comunidad, en este caso de las personas con discapacidad que asisten a estos tres establecimientos mencionados”.

Finalmente, recalcó que esa articulación permite complementar recursos, conocimientos y estrategias para acercar prestaciones de salud a distintos sectores de la población. Y añadió que, por medio de estas acciones “el Gobierno de Formosa fortalece las políticas públicas orientadas a garantizar una atención integral, accesible y de calidad”.

Como cierre del encuentro, el equipo de salud entregó kits de higiene bucodental, compuestos por pastas y cepillos dentales a los asistentes.



