Alarcón representó a Formosa en el encuentro federal de la CEA en Misiones

El secretario general de ADEFCA e integrante de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Víctor Alarcón, participó en representación de Formosa del Plenario Federal y Encuentro Sindical realizado en Posadas, Misiones, donde referentes gremiales de distintas provincias analizaron la situación de la educación pública, las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la educación y la defensa de la libertad sindical.

El encuentro, desarrollado bajo la consigna “En defensa de la libertad sindical”, contó con la presencia del secretario general de la CEA, Fabián Felman, y reunió a delegaciones locales, provinciales y regionales. Entre los principales temas se abordaron la situación salarial docente, la necesidad de recuperar instancias de diálogo y negociación a nivel nacional, la estabilidad laboral y la situación que atraviesan representantes sindicales en distintas jurisdicciones.

Alarcón destacó la importancia de que Formosa haya estado representada en este ámbito federal, porque permitió compartir las diferentes realidades que atraviesan los trabajadores de la educación y construir una mirada común frente a problemáticas que alcanzan al conjunto del sector.

En ese sentido, el dirigente de ADEFCA coincidió con el análisis realizado por Fabián Felman, quien advirtió sobre el deterioro salarial que atraviesa la docencia y cuestionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de la suma destinada a conectividad, conquistas que formaban parte de los ingresos de los trabajadores.

Sobre este punto, Alarcón destacó durante el Plenario la realidad de Formosa, donde el Gobierno de la Provincia se hizo cargo con fondos del Tesoro Provincial del Incentivo Docente, la conectividad y otros ítems que fueron eliminados por el Gobierno nacional, garantizando su continuidad para los trabajadores de la educación. Asimismo, remarcó que en Formosa existe estabilidad laboral y señaló que este mes comienza a percibirse un nuevo aumento salarial dispuesto por el Gobierno provincial. Alarcón sostuvo que estas decisiones fueron expuestas ante los representantes de las distintas provincias y reconocidas y valoradas por los presentes, especialmente en el contexto que atraviesa actualmente el sector educativo a nivel nacional.

Alarcón también coincidió con Felman respecto de la falta de diálogo con el Gobierno nacional. El secretario general de la CEA señaló que se realizaron presentaciones ante la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Educación sin obtener hasta el momento una convocatoria, situación que las organizaciones consideran necesario visibilizar desde una perspectiva federal.

“Coincidimos en que recuperar el diálogo es fundamental. Los trabajadores de la educación necesitan ámbitos donde puedan plantearse y discutirse salarios, condiciones laborales y políticas educativas. La educación pública necesita respuestas y también una mirada verdaderamente federal”, sostuvo Alarcón.

Finalmente, Alarcón señaló que estos encuentros permiten fortalecer la organización federal de los trabajadores de la educación, intercambiar experiencias entre las provincias y defender tanto la educación pública como los derechos laborales y la libertad sindical.

Asimismo, durante el plenario se anunció la realización del próximo Congreso Político Educativo de la CEA, previsto para los días 7 y 8 de octubre en Tigre, provincia de Buenos Aires.