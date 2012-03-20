Innovación y cercanía: El Gobierno de Formosa lanza la nueva aplicación móvil de la ATP para facilitar la gestión tributaria de los contribuyentes

Con esta iniciativa, el Estado provincial consolida un modelo de gestión moderno y eficiente, que prioriza la comodidad y el ahorro de tiempo de la ciudadanía.

La Administración Tributaria Provincial (ATP) presenta su nueva plataforma digital, una herramienta estratégica diseñada para que los contribuyentes realicen consultas y trámites desde su teléfono celular.

En el marco de su proceso permanente de modernización institucional y digitalización de servicios, la Administración Tributaria Provincial (ATP) se dispone a lanzar oficialmente su nueva aplicación móvil. Esta herramienta tecnológica representa un salto cualitativo en la relación entre el organismo fiscal y los contribuyentes, permitiendo realizar gestiones y consultas tributarias de manera ágil, segura y sin necesidad de traslados presenciales a las oficinas.

Más allá de su componente estrictamente tecnológico, este desarrollo ratifica el compromiso de un Estado que evoluciona al ritmo de los hábitos digitales de la sociedad, optimizando los recursos públicos para ofrecer soluciones prácticas en la palma de la mano, los 365 días del año.

Una herramienta pensada para simplificar el día a día

Diseñada bajo estrictos estándares de usabilidad, la nueva aplicación de la ATP se caracteriza por ser sumamente amigable, intuitiva y accesible. La plataforma integra toda la información disponible en el sitio web oficial del organismo e incorpora soluciones tecnológicas innovadoras destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Entre sus principales contenidos se destaca una sección de “Preguntas Frecuentes”, con respuestas claras a las consultas más habituales. De esta manera, la aplicación no está concebida únicamente como una herramienta de gestión, sino también como un nuevo canal de información y acompañamiento para el contribuyente.

Entre otras cuestiones, la app permite: consultar estados de cuenta y situación fiscal de manera inmediata; realizar trámites y gestiones tributarias ágiles sin intermediarios; acceder a notificaciones y recordatorios útiles sobre vencimientos; vincularse de forma directa con los canales de atención, promoviendo un vínculo fluido y permanente con el organismo; resolver dudas frecuentes, con respuestas claras a las consultas más habituales.

Estrategia de despliegue y cercanía territorial

El lanzamiento estará acompañado por una campaña de comunicación integral destinada a generar notoriedad, expectativa y adopción masiva. El objetivo prioritario es que cada contribuyente conozca los beneficios concretos de la herramienta, impulsando su descarga y uso cotidiano como un aliado estratégico para la economía familiar y comercial.

Con esta innovación, la ATP consolida su identidad institucional: un organismo moderno, transparente y profundamente conectado con las necesidades reales de los contribuyentes, demostrando que la tecnología es el camino más directo hacia un Estado más eficiente y equitativo.

La aplicación ya está disponible en la Play Store de Android y lo estará próximamente e App Store para iOS.



