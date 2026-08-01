Maslatón refutó “una nueva incoherencia” de Paoltroni

Con sólidos argumentos, salió de responder a los dichos del senador libertario: “Él tendría que haber concentrado su crítica hacia el Gobierno de Milei”.

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón rechazó contundente las declaraciones vertidas por el senador nacional Francisco Paoltroni, ya que “si le fue mal, tiene que culpar a su propio Gobierno”, le aconsejó, en vez de responsabilizar a la provincia de Formosa por la situación de sus empresas.

Es “una nueva incoherencia” del senador atribuir las dificultades de su actividad al Gobierno provincial, sostuvo Maslatón, al opinar sobre el video grabado por el legislador libertario: “Si a vos te va mal económicamente, no en Formosa, en Córdoba, en Tierra del Fuego o en Capital Federal, la responsabilidad es del Gobierno nacional”, apuntó sin medias tintas y totalmente en desacuerdo con los dichos del senador.

En su análisis subrayó el hecho de que tanto gobernadores como intendentes se ocupan de administrar la cosa pública local, sin tener ninguna injerencia ni tampoco capacidad de definir cuestiones de la macroeconomía que las define el Gobierno nacional.

En ese aspecto fue contundente en su posición contraria a la política económica de la gestión del presidente Javier Milei, enfatizando que “Argentina, con estas reglas de juego, es un país carísimo en términos de moneda dura”.

Ante ese escenario y el incremento de los costos internos medidos en dólares se vuelve cada vez más complicado salir de la crisis que, así como afectó la situación de Paoltroni, también la padecen los distintos sectores productivos del país.

Esto a raíz de que los costos de las empresas se incrementaron fuertemente, a tal punto de multiplicarse “por siete, ocho, nueve, diez en tres años, y los precios de lo que venden a lo mejor por tres o por cuatro. Entonces no le da más, ni a él, ni a cientos de miles de empresas grandes, pequeñas y medianas en el país”, dilucidó.

Lo hizo con datos que desnudan las incongruencias esgrimidas por el legislador, en su afán de criticar a la gestión provincial, sin salpicar al Gobierno nacional, debido a su pertenencia al espacio político que gobierna la Argentina: La Libertad Avanza.

Si no fuera por eso, “él tendría que haber concentrado su crítica en las reglas de juego que fija el Gobierno de Milei con el ministro (de Economía Luis) Caputo”, apuntó, al mismo tiempo que le aconsejó al menos ser “más sincero” en sus palabras.

“Ahora, si él no puede ser sincero porque es parte del Gobierno, aunque sea del Poder Legislativo, por lo menos no debería estar culpando injustamente a quienes no tienen la culpa”, enfatizó, porque su situación no es aislada, sino que es un problema que hoy afecta a “cientos de miles por todo el país”.

Planteó que “en la política económica nacional están las causas que directamente se corresponden con las dificultades que las empresas y las familias argentinas sufren”, las cuales “se agudizan día a día”. Y reprobó de manera contundente que, tal como lo intentó Paoltroni, se pretenda ocultarlas, responsabilizando a la administración provincial “sin argumentos que se correspondan con la realidad en absoluto”.



