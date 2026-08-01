IPV Formosa habilita la inscripción obligatoria para el Sorteo Nº 10 de viviendas en Formosa Capital

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Formosa informa a la comunidad que se encuentra habilitada la inscripción obligatoria para participar del Sorteo Nº 10 de viviendas sociales, destinado exclusivamente a residentes con domicilio en Formosa Capital.



La inscripción es un requisito indispensable para quienes deseen postularse como aspirantes a las unidades habitacionales que se sortearán en esta nueva convocatoria. El trámite es totalmente gratuito y no requiere el pago de ningún monto ni la intermediación de terceros.

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