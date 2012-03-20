Multitudinario encuentro por el Día del Niño organizó la Municipalidad de Ingeniero Juárez

Las familias de Ingeniero Juárez destacaron la multitudinaria celebración realizada este domingo en el Polideportivo Municipal por la Municipalidad de Ingeniero Juárez, gestión del intendente Rafael Nacif, donde niños y adultos compartieron una tarde llena de alegría, juegos y entretenimiento.

La jornada contó con juegos recreativos, peloteros, payasos, cabalgatas, cine, chocolate, sorteos, entrega de juguetes y numerosas sorpresas preparadas especialmente para los niños.

Se vivió una verdadera fiesta para los niños y sus familias, que llegaron desde todos los barrios de la localidad. El intendente Rafael Nacif destacó el apoyo incondicional que recibe del gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, para continuar generando estos espacios de encuentro y alegría para toda la comunidad.



