Caffa sobre el desvío de fondos nacionales viales: “Los usan para hacer caja y que les cierre el déficit fiscal cero”

El titular de la DPV advirtió que la red vial del país se está “deteriorando exponencialmente” y que ello repercute de manera directa “en la seguridad” de quienes transitan por las rutas y en la infraestructura.

El juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno nacional que brinde información sobre fondos destinados a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales que, según una denuncia, habrían sido desviados para colocarlos en instrumentos financieros.

Los pedidos fueron dictados al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También libró informes a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Al respecto, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, explicó que el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) es un fondo fiduciario que se financia con una parte del Impuesto a los Combustibles para mantener las rutas, pero gran parte de su recaudación fue destinada a sostener el equilibrio fiscal del Estado nacional en lugar de hacer obras viales. “Estos fondos tendrían que ser asignados al mantenimiento y la conservación de la red vial nacional, así como a la ejecución de nuevas obras, pero no los están usando para esos fines”, manifestó.

Recordó que hasta el propio vocero presidencial Adrián Ravier admitió que parte del dinero recaudado es utilizado para sostener el equilibro fiscal. “Están haciendo caja, lo están invirtiendo en forma financiera, en plazos fijos y bonos, para que les cierre el déficit fiscal cero”, reprobó.

“Están haciendo uso de un recurso que tiene que estar asignado al sistema vial de la Argentina y le dan otro destino”, denunció y alertó por “la repercusión inmediata” que esto tiene en “el estado de la red vial nacional”.

En ese sentido, dilucidó diciendo que “podemos ver cómo las rutas de todo el país se están deteriorando exponencialmente”, lo cual causa “una afectación directa en la seguridad vial y el deterioro de la infraestructura”.

Remarcó que ya se efectuaron numerosas “presentaciones judiciales” desde diversos sectores de la sociedad exigiendo que “Vialidad Nacional realice las acciones para mantener la red, pero vemos que todo va cada vez peor”.

“Si bien las causas avanzan en la Justicia, las rutas se continúan deteriorando y hay cada vez más accidentes de tránsito”, alertó al concluir.



