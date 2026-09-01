Un niño de 4 años lesionado tras la colisión entre una motocicleta y un utilitario que dio a la fuga

• El hecho ocurrió sobre la Avenida Ribereña, frente a un comercio del distrito cinco

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina intervinieron en un siniestro vial donde se produjo una colisión entre una moto y un utilitario cuyo conductor continuó su marcha y se dio a la fuga, resultando un niño de 4 años lesionado.

El hecho se registró el sábado alrededor de las 12:40 horas, cuando personal policial tomó conocimiento del siniestro y acudió hasta la Avenida Ribereña, frente a un comercio del Distrito Cinco, dónde se produjo la colisión entre una motocicleta y el utilitario.

Según las primeras averiguaciones, la motocicleta circulaba por la avenida en sentido Sur-Norte, mientras que el otro rodado transitaba por calle José María Cabezón en sentido Oeste- Este y, tras retomar la Avenida Ribereña en sentido Norte-Sur, se retiró del lugar.

En la motocicleta se desplazaban tres personas, entre ellas un niño de 4 años, quien no llevaba casco protector y ante la situación, los efectivos solicitaron la presencia del personal del SIPEC, el cual acudió y trasladó al menor hacia el Hospital Distrital 8, acompañado por una familiar.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Policial Científica documentando la escena.

Desde el Hospital Distrital N° 8 informaron que el menor ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, disponiéndose su traslado al Hospital de la Madre y el Niño para una atención de mayor complejidad.

Continúan las investigaciones para localizar al conductor del vehículo que se dio a la fuga.