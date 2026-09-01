Preocupación ante situaciones de hostigamiento vinculadas al ejercicio de la Función Jurisdiccional

El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Formosa expresa su preocupación ante las situaciones de hostigamiento y exposición pública dirigidas contra la magistrada a cargo del Juzgado de Menores de la ciudad de Clorinda y contra la Asesora de Menores de esa jurisdicción, con motivo de la intervención que les correspondió en un caso sometido al sistema de justicia de menores.

Esta institución no emite opinión alguna respecto del acierto, contenido o fundamentos de la decisión adoptada, cuestión que corresponde exclusivamente al ámbito jurisdiccional y que, en su caso, podrá ser revisada mediante los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico.

En un Estado constitucional de derecho, las decisiones judiciales pueden ser objeto de crítica y cuestionamiento, así como de los recursos y planteos procesales que legalmente correspondan. Tales mecanismos constituyen precisamente las herramientas institucionales adecuadas para procurar la revisión de una resolución cuando alguna de las partes considere que ella afecta sus derechos o intereses.

Distinta consideración merecen las expresiones, acciones o conductas que excedan el legítimo ejercicio de la crítica y puedan traducirse en hostigamiento, presión o intimidación hacia magistradas, magistrados y funcionarios judiciales por razón de las decisiones, dictámenes o intervenciones que deban adoptar en el marco de sus respectivas competencias.

La independencia judicial y el ejercicio autónomo de las funciones que el ordenamiento asigna a cada integrante del sistema de justicia no constituyen privilegios personales, sino garantías esenciales de toda la ciudadanía. Su finalidad es asegurar que las decisiones, dictámenes e intervenciones sean adoptados con sujeción a la Constitución, las leyes y las constancias de cada causa, sin condicionamientos, presiones externas ni consecuencias personales derivadas del criterio jurídico asumido.

Estas garantías adquieren particular relevancia cuando se trata de asuntos vinculados con niñas, niños y adolescentes, ámbito en el que magistrados y funcionarios deben actuar dentro del marco constitucional, convencional y legal aplicable, atendiendo a las circunstancias específicas sometidas a su intervención y preservando especialmente los derechos e intereses comprometidos.

El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Formosa reafirma, por ello, la necesidad de preservar el respeto institucional hacia la función judicial y hacia quienes intervienen en ella, y de canalizar cualquier discrepancia con una resolución, dictamen o actuación mediante las vías procesales, recursivas y legales que correspondan.

Defender la independencia judicial y el adecuado ejercicio de las funciones propias de cada órgano implica garantizar que quienes tienen la responsabilidad de decidir, dictaminar o intervenir puedan hacerlo con libertad de criterio jurídico, sin presiones ni hostigamientos, y que todo cuestionamiento o revisión tenga lugar dentro de los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes.

Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Formosa



