De libertarios y liberadores

Quienes nos interesamos en la historia advertimos la sintonía fina entre la cercanía proscriptiva de la denominada “Revolución Libertadora” y quienes hablan de la “Imperiosa necesidad de liberar al Pueblo formoseño”. Con un discurso de hipocresía ideológica quienes se ponen el traje de constitucionalistas en forma recurrente opinan, en los medios hegemónicos de la metrópolis, sobre la imposibilidad de la oposición formoseña de ganar alguna elección, aunque al menos fuera en una lejana junta vecinal. Elaboran un discurso cargado de alegoría republicana para impugnar la voluntad del Pueblo formoseño y su Modelo de Provincia. La similitud del Decreto de Aramburu y Rojas N° 4161/56 con fallos de la Corte que intervienen a las instituciones provinciales sólo difieren en la forma y en el tiempo. El golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 tiene mucho de parecido con la llegada al máximo tribunal de la Nación de “jueces en comisión” sin pasar por el Senado. Los gobiernos de Macri y Milei propiciaron magistrados de facto estando vigente el estado de derecho sin autopercibirse presidentes constitucionales. Sólo la sangre y los escombros del bombardeo a la Plaza de Mayo y el exilio de Perón le dan un tono diferente al ascenso de jueces que ven en la Justicia Social el mal injerto en la Constitución de 1949 y en la Reforma de 1994. Ya no hay bombas ni fusilamientos, excepto los mediáticos, pero si el ánimo de proscribir mediante fallos que se equiparan a intervenciones federales. La posibilidad de elegir libremente a nuestros representantes para quienes habitamos en la periferia del centralismo que concentra el poder y la recaudación fiscal en perjuicio de las autonomías provinciales está nuevamente a tiro de un fallo proscriptivo y arbitrario. La desesperación de “juristas”, “periodistas” y “operadores judiciales” para obtener una nueva declaración de inconstitucionalidad de nuestra Carta Magna reformada recientemente es un síntoma de derrota anticipada que perciben los partidos opositores del sistema político formoseño conformado por radicales, prosaicos, midistas y algunos ex peronistas subrepticiamente pintados de lila que viven de la nostalgia sin terminar de entender a Leopoldo Marechal. Félix V. Lonigro, quien alienta la “liberación de Formosa”, fue el defensor más ferviente del Protocolo de Seguridad de Macri-Bullrich y por eso no extraña que a garrotazos y gases pretenda modificar nuestra Constitución Provincial.

WILLIAMS DARDO CARABALLO

ABOGADO



