Luana Valentina Lescano del IPGSM es la nueva representante de los estudiantes formoseños

En el marco de las actividades del Septiembre Joven, previstas para celebrar a los estudiantes, se llevó a cabo este domingo 27 de septiembre, la elección de la Representante Provincial de los Estudiantes Secundarios, una jornada que reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas de capital e interior, en un espacio de encuentro, celebración y compañerismo.

El jurado integrado casi íntegramente por mujeres coincidió en que la estudiante del Instituto San Martín, Luana Valentina Lescano, es quien representará a la provincia en la Fiesta Nacional del Estudiante en San Salvador de Jujuy el año próximo

Durante el evento desarrollado en el Galpón G del paseo costanero de la ciudad de Formosa, un total de 48 candidatas realizaron distintas presentaciones ante el público y el jurado mostrando su desenvolvimiento, simpatía y compromiso con la comunidad estudiantil.

Tras la evaluación correspondiente, se conoció el resultado de la elección y se realizó la coronación de la la flamante representante provincial, la joven Luana Lescano, quien tendrá el honor de representar a los jóvenes en las distintas actividades y celebraciones previstas para el 2027, entre otras la Elección Nacional en San Salvador de Jujuy.

La jornada organizada por la FECES, Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Formosa se dearrolló en un clima festivo y de participación, destacando la importancia de generar espacios de integración y encuentro entre estudiantes de diferentes colegios.

Esta elección formó parte de las actividades destinadas a celebrar la juventud y fortalecer los vínculos entre las instituciones y la comunidad estudiantil.

El subsecretario de Educación, lic. Luis Ramírez Méndez y el director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete, acompañaron esta magna celebración juvenil.

Representante Provincial de los Estudiantes Formoseños: Luana Valentina Lescano del IPGSM

Primera Dama de Honor: Nahiara Silvana González EPES 10 Riacho He Hé

Segunda Dama de Honor: Sofía Itatí De La Silva Instituto Santa isabel

Miss Elegancia: Tania Morena Núñez EPES 71 de Subteniente Perín

Miss Simpatía: Micaela Denis Instituto Santa Teresita de Las Lomitas

Miss Primavera: Julia Analía Jazmin Santiano EPES EIB N° 1 barrio Namqom



