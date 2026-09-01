Laguna Blanca: Una joven falleció y cuatro personas resultaron heridas

La víctima fatal fue identificada como Sol Genez, de 21 años

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca intervinieron en un siniestro vial con consecuencias fatales registrado sobre la Ruta Nacional Nº 86, a unos pocos metros del empalme con la Ruta Provincial Nº 2, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron, provocando el fallecimiento de una joven y lesiones de distinta consideración en otras cuatro personas; el conductor del automóvil quedó detenido y a disposición de la Justicia

El hecho ocurrió este domingo a las 01:55 horas aproximadamente, en inmediaciones del barrio Costa Alegre, cuando una motocicleta Honda Wave, en la que circulaban un hombre de 19 y una mujer de 21 años, quienes transitaban por la mencionada ruta en sentido Este-Oeste.

Por circunstancias que son materia de investigación, fueron colisionados desde atrás por un automóvil Citroën C4, conducido por un hombre de 35 años, quien viajaba acompañado por otros dos hombres.

A raíz del impacto, ambos rodados salieron de la cinta asfáltica. Los ocupantes de la motocicleta cayeron al suelo, produciéndose el fallecimiento de la mujer de 21 años, en el lugar, mientras que el hombre sufrió lesiones de gravedad. En tanto, el automóvil despistó y colisionó contra un poste del tendido eléctrico, resultando lesionados el conductor y sus dos acompañantes.

Personal del SIPEC asistió y trasladó a los heridos hasta el Hospital de Laguna Blanca. Posteriormente, el joven motociclista fue derivado al Hospital Central de la ciudad de Formosa para recibir atención especializada. El conductor del automóvil fue trasladado al Hospital de Clorinda por una fractura de radio.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Laguna Blanca, personal de la Delegación Policía Científica y Seguridad Vial, quienes realizaron las diligencias correspondientes, mediciones y documentación fotográfica de la escena. Asimismo, personal de REFSA intervino para interrumpir el suministro eléctrico debido a la caída del poste.

Durante las diligencias se constató que ambos rodados circulaban por el carril norte de la Ruta Nacional Nº 86, en sentido Este-Oeste. Además, fueron secuestrados preventivamente los vehículos involucrados, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas halladas en el automóvil, todo ello a disposición de la Justicia.

El conductor del automóvil fue sometido a prueba de alcoholemia arrojando resultado positivo con un elevado grado.

En el marco de la causa, se realizó la autopsia al cuerpo de la víctima fatal, estableciéndose como causal de fallecimiento un paro cardiorrespiratorio traumático, shock hipovolémico y politraumatismo con múltiples fracturas óseas.

Finalizadas las diligencias y una vez que obtuvo el alta médica, el conductor fue notificado de su situación legal y trasladado a la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 5 de la ciudad de Clorinda, donde quedó detenido y a disposición del magistrado interviniente.

La causa fue caratulada como Homicidio, lesiones leves, graves y gravísimas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia. (Con foto)















