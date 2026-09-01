La Policía reforzó los controles viales y detectó numerosos conductores alcoholizados

• El resultado de estos operativos también es posible gracias a la participación ciudadana

La fuerza provincial, durante el fin de semana, llevó adelante un amplio despliegue de prevención y seguridad, destinado a fortalecer los controles viales, garantizar el normal desarrollo de actividades deportivas y reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y el interior provincial.

En este contexto, efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron intensos controles de alcoholemia en puntos estratégicos de la capital y diferentes localidades del territorio provincial.

El operativo permitió controlar mediante pruebas de alcohotest a 33 personas y con alómetros a 2.180 labrándose 147 actas de infracción y detectándose 28 conductores con resultado positivo de alcoholemia. Asimismo, se retiraron de circulación 28 motocicletas, además de retenerse 72 licencias de conducir, debido a infracciones graves contempladas en la Ley Nacional de Tránsito.

Como parte de una estrategia integral de prevención, durante la tarde del sábado se implementó un importante dispositivo de seguridad deportiva con motivo de los encuentros correspondientes al Torneo de la Liga Formoseña, Primera División “B”, disputados en los estadios “San Lorenzo”, “Fontana” y “Sargento Rivarola”.

En la tarde del domingo se disputo el encuentro entre Sol de América y Club Atlético Cipolletti (Provincia de Rio Negro), en el estadio Club Sol de América.

También se contó con cobertura de seguridad externa en distintos eventos, entre ellos, la Maratón Olimpiada Deportiva por el Mes del Empleado Público, en las modalidades 3K y 5K, y la primera edición de la Feria Regional de Turismo, desarrollada en el Paseo Costanero, entre otras actividades.

Del mismo modo, en la ciudad capital se desplegaron efectivos policiales en inmediaciones de los distintos locales bailables, donde durante el fin de semana se movilizaron más de 8.600 personas. La presencia preventiva se mantuvo antes, durante y después de la finalización de las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal regreso de los asistentes a sus hogares.

Los operativos de seguridad ciudadana también se extendieron a zonas céntricas, barrios y diferentes puntos del territorio provincial, mediante recorridas preventivas, controles y presencia activa de los efectivos.

Estas acciones que llevan adelante los uniformados forman parte de las políticas permanentes de prevención y seguridad, orientadas a reducir los factores de riesgo y preservar la integridad de la comunidad.

La fuerza provincial valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, cuya participación responsable resulta fundamental para alcanzar resultados eficaces y fortalecer entre todos una comunidad más segura.