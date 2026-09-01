Con un gran almuerzo de premiación, cerraron las actividades por el Mes del Empleado Público

Participaron más de dos mil personas.

Este domingo 27 de septiembre, al mediodía, en el Club Polideportivo Policial, el Gobierno de Formosa agasajó a los agentes estatales con un gran almuerzo de premiación de las Olimpiadas Deportivas por el Mes del Empleado Público Provincial, concluyendo de esta manera las actividades desarrolladas durante este tiempo.

Al respecto, el administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), Édgar Pérez, indicó que asistieron a la celebración más de dos mil estatales y puso en valor “tener un lugar como este que nos pueda albergar”.

“Premió el compañerismo, la unidad, que es lo que pregona nuestro Gobernador, y muy felices por este final”, indicó.

Asimismo, detalló que fueron 11 disciplinas en total con la participación de más de 2600 agentes y consideró que “todos están más que conformes y contentos más allá de quien resulte ganador”.

“Cada edición va sumando más compañeros. Esto habla también del gran trabajo que se hace desde la gestión pública. Es para valorar y destacar porque tenemos un conductor como el gobernador Insfrán, que nos da la oportunidad a todos de ser protagonistas de esta fiesta”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, reflexionó que “el deporte es una herramienta que convoca, que une, que divierte” y, esta tercera edición, fue “un éxito, poniendo en valor el trabajo que hacemos todos cada día para el funcionamiento de nuestra querida Formosa, y para tratar de hacerle más fácil la vida a todos los formoseños”.

“El deporte siempre es transversal. Creo que año a año se va poniendo más picante la cosa, y eso está bueno. Es un problema a la hora de competir, pero un buen problema, digamos. Lo principal es que todas las canchas están llenas, todos los deportes se juegan, y hay compañerismo”, analizó.

Y concluyó en que, en este momento, hay que poner el foco en “la unidad” y valorar el trabajo de los agentes estatales porque, a nivel nacional, “tenemos un Estado totalmente ausente, totalmente de espaldas que abandonó al país”.

“Nosotros tenemos otra idea totalmente diferente, con la conducción de Gildo Insfrán siempre, con el Modelo Formoseño”, cerró.







