Todo listo para las carreras de 3 y 5 kilómetros de las “Olimpiadas Deportivas 2026”

Se continúa desarrollando el programa de actividades deportivas por el Mes del Empleado Público, dentro del cual están las pruebas que se realizarán este sábado 26, con la largada a las 15 horas.

En el marco de las “Olimpiadas Deportivas 2026 del Mes del Empleado Público”, se transitan las instancias finales de las competencias organizadas por el Gobierno de Formosa, con el fin de promover la confraternidad y los lazos de compañerismo de los empleados públicos.

En ese contexto, se alista la realización de otra actividad “vinculada a la participación de toda la familia, a través de las carreras de 3 y 5 kilómetros, para las que ya están abiertas las inscripciones”, informó el arquitecto Edgar Pérez, administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS).

Las dos carreras tendrán lugar este sábado 26, con la largada a las 15 horas. El lugar de concentración a partir de las 13.30 será frente a la sede de la pileta olímpica, climatizada y cubierta, sobre la Avenida Napoleón Uriburu de la ciudad capital.

Al hacer la invitación para formar parte del evento, el funcionario sostuvo que “los asistentes tendrán la posibilidad de llevarse una medalla a modo de reconocer su participación y, aquellos que resulten ganadores, se llevarán premios especiales que los confeccionaron artesanos de nuestro oeste formoseño”.

E indicó que contaron con el acompañamiento del Gobierno provincial a través de “herramientas” y todo lo necesario” ya que resulta ser para ellos “una oportunidad también de mostrar su trabajo” artístico que se realzará en estas olimpiadas.

Siguiendo con el programa de actividades, confirmó Pérez que el viernes 25, desde las 15 horas, dos eventos al aire libre tendrán lugar, uno referente a un concurso de pesca y el otro, un paseo en bicicletas por senderos adyacentes a la Reserva de Biósfera Laguna Oca, “impulsado como una forma de encontrarnos con las familias”.

A esto, se sumará una competencia de truco que “es otra disciplina con muchas parejas inscriptas”. Y agregó que durante la actividad recreativa, se compartirá una rica merienda.

Es decir que, “en total, serán tres las disciplinas” que cuentan “con una muy buena convocatoria”, por lo tanto, desde la organización está todo listo y “esperando que el clima acompañe para que sea una fiesta en el marco de las olimpiadas”, que se encuentran cerca del cierre en esta edición 2026, concluyó.



