Detuvieron a dealer y secuestraron marihuana apta para más de 460 dosis

• El procedimiento se inició en la localidad de Pirané y derivó en un allanamiento en Gran Guardia

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané detuvieron a un joven, de 19 años, secuestraron marihuana, dinero, un teléfono celular y una motocicleta, durante un control realizado en la localidad de Pirané.

El viernes, alrededor de las 22:30 horas, personal antinarcóticos observó a un motociclista que evadió un control policial realizado en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 3 y calle Roque Sáenz Peña, del barrio 8 de Abril de Pirané.

Ante esta situación, los efectivos realizaron un seguimiento discreto y lograron demorarlo.

Allí, se constató que el conductor llevaba oculto entre sus prendas de vestir una bolsa de polietileno con sustancia herbácea, que tras el reactivo químico arrojó resultado positivo a marihuana.

También se procedió al secuestro de un teléfono celular, dinero en efectivo y una motocicleta Yamaha Crypton, todos elementos de interés para la causa.

En continuidad con la investigación, los efectivos realizaron tareas de campo y relevamientos en torno al domicilio del detenido, ubicado en la localidad de Gran Guardia, elementos que fueron valorados por el Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen por donde se dispuso una orden de allanamiento.

La medida judicial se concretó el sábado, alrededor de las 10:20 horas, con colaboración de personal de la Comisaría Gran Guardia.

En el inmueble, los policías secuestraron gramos de marihuana distribuidos en envoltorios, balanzas de precisión, un cuaderno con anotaciones, teléfonos celulares, cuchillos, dinero en efectivo, un billete de moneda extranjera y recortes de polietileno.

Como resultado permitieron sacar de circulación gramos de marihuana aptas para unas 463 dosis de consumo, según la estimación.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial.