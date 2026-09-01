Los centros de salud de Lote 8 y de María Cristina están conmemorando hoy el1° aniversario de sus nuevos edificios

El ministro Atencia hizo llegar un cálido saludo a todo el personal de salud que trabaja diariamente en favor de los vecinos de la zona.

Este martes 22 de septiembre, loscentros de salud de las localidades Lote 8 y María Cristina, instituciones sanitarias referentes del extremo oeste de la provincia, ubicadas en el Departamento Ramón Lista, celebran un año de la inauguración de sus nuevos y modernos edificios, llevada a cabo por el gobernador Gildo Insfrán en esta misma fecha del 2025.

Este aniversario representa el constante compromiso que mantienen los equipos de ambos efectores de salud con la atención médica y la protección de la salud de las familias locales, en su mayoría de las comunidades originarias comprendidas en sus áreas de cobertura.

Con una extensa trayectoria institucional y una moderna infraestructura adecuada y habilitada por el gobernador Gildo Insfrán, garantizan prestaciones integrales y gratuitas de salud a niños, jóvenes y adultos.

En el marco de este evento conmemorativo, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, transmitió su reconocimiento a los directores de los centros de salud como a los profesionales, técnicos y agentes que componen estas dos valiosas instituciones de la Red de Salud Pública provincial, transmitiéndoles“mis más sinceras felicitaciones y un cordial abrazo”.

En tal sentido, destacó el rol fundamental que cumplen “cuidando día a día la salud de las distintas poblaciones y llevando adelante ese trabajo con una enorme dedicación para asegurar que cada persona, sin importar la distancia geográfica en la que se encuentre, acceda a una atención médica de excelencia, equitativa y oportuna”, remarcó el ministro.

De igual modo, ponderó que estos efectores, al igual que los demás ubicados en el interior de la provincia y sobre todos aquellos que se encuentran más alejados de los centros urbanos, sostienen una labor ininterrumpida, no solo dentro de cada establecimiento, sino también mediante operativos territoriales organizados para llegar hasta el hogar de cada familia.

Asimismo, destacó las acciones preventivas y de promoción de hábitos saludables que realizan a través de talleres, jornadas informativas y otros espacios de la comunidad, consolidando de esta manera un vínculo cercano con la población.

“El crecimiento sostenido en las prestaciones sanitarias a lo largo de los años es reflejo directo de la presencia de un Estado provincial comprometido y del esfuerzo cotidiano con el que cada integrante del equipo de salud asume su labor”, enfatizó Atencia.

Para cerrar, agradeció en nombre del Gobierno de Formosa y de la gran familia de la salud pública provincial “por el empeño que ponen en su tarea, siempre con un destacable profesionalismo, pero, sobre todo, con una alta humanidad. En este día especial, los invito y los aliento a continuar trabajando en pos de la salud con el mismo entusiasmo y convicción que vienen demostrando todos estos años”, remarcó.







