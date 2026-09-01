Nacif destacó la participación de los jóvenes en “El Fogón”

Con el apoyo del intendente Rafael Nacif y la concejal justicialista María Nacif, se realizó en el Polideportivo Municipal de Ingeniero Juárez la segunda edición de “El Fogón”, un evento organizado por y para los estudiantes, en el marco del Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

La jornada reunió a jóvenes de distintos cursos e instituciones, quienes participaron de juegos, premios y de las elecciones de la Reina y el Mariposón 2026.

El encuentro cerró con música y baile, en un ambiente sano, de respeto, confraternidad y unidad, dejando un balance positivo para todos los estudiantes que fueron protagonistas de esta celebración.

El intendente Rafael Nacif y la concejal justicialista María Nacif agradecieron a los jóvenes, cursos, instituciones y a todas las personas que colaboraron en la organización. “Seguiremos acompañando y generando espacios donde nuestros estudiantes puedan encontrarse, expresarse y compartir con alegría y respeto”, expresaron.



