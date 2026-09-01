El Gobernador dio apertura a la XLII Fiesta Nacional del Pomelo

Pese a las inclemencias climáticas, se abrió oficialmente la celebración en Laguna Blanca. Tras el acto oficial, comenzaron los espectáculos musicales donde Lázaro Caballero, Turf y Mario Luis estuvieron como los platos fuertes. En tanto, este domingo el gran atractivo será el festival de doma.

En la noche de este sábado 19, en el predio ferial del Polideportivo Municipal “Evita” de la localidad de Laguna Blanca, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la apertura oficial de la XLII edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, evento libre y gratuito que despunta en la región norte del país al congregar todos los años a una amplia convocatoria.

Entre las autoridades que acompañaron al primer mandatario en el corte de cintas, estuvieron la ministra de Turismo, Silvia Segovia; el intendente lagunense Ricardo Lemos, así como jefes comunales de otras localidades del interior.

Como es tradición cada año, el gobernador Insfrán cumplió con la ceremonia de habilitación de la edición 2026, que es organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Turismo, la Municipalidad local y el Concejo Deliberante de Laguna Blanca. Además cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y distintos organismos provinciales que trabajaron coordinadamente.

Gracias a la colaboración de las distintas áreas gubernamentales fue posible llevar adelante esta celebración que ya forma parte de la agenda turística y cultural de la región NEA, contándose entre sus atractivos los shows musicales, la expo feria gastronómica, artesanal, institucional, comercial, a la que se unió también el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE).

El titular del Poder Ejecutivo Provincial, luego de la habilitación, recorrió el predio ferial, saludando a su paso a las personas que se le acercaban para tomarse una fotografía o simplemente expresarle su apoyo y agradecimiento.

En esa instancia, accedió a los diferentes stands, mientras que en el escenario mayor ya el público disfrutaba de la grilla de artistas. La apertura de la noche estuvo a cargo del Ballet Municipal, y así se fueron presentando, entre otros, Turf, Lázaro Caballero, Mario Luis y Lauta.

Al dar declaraciones que recogió AGENFOR, el presidente provisional de la Legislatura de la provincia de Formosa, Armando Felipe Cabrera, resaltó la vigencia que tiene esta Fiesta Nacional del Pomelo, que “ya es un clásico dentro de la agenda” de eventos del norte argentino.

En ese sentido, valoró que “esta es una construcción muy importante lograda en todo este tiempo” al destacar esta 42º edición que tiene lugar en Laguna Blanca. En ella se sintetiza, aseguró Cabrera, “nuestras costumbres y tradiciones”.

Por otro lado, puso en relieve a la Expo, por cuanto “permite dinamizar la economía” de la provincia, en tanto que el festival, con artistas de gran renombre, “le hacen vivir un momento feliz al público”.







