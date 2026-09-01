Stand cultural en la Fiesta Nacional del Pomelo reunió a artistas que realzaron los paisajes formoseños

En los dos días que duró el evento, en este espacio se pudieron apreciar cuadros sobre atractivos naturales de la provincia.

La localidad de Laguna Blanca albergó este fin de semana una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, donde además de la expo feria, los shows musicales, la doma y la jineteada, hubo variados stands institucionales del Gobierno de Formosa, así como de Municipios.

Uno de estos espacios fue la carpa cultural “Nenucha Cantón”, donde estuvieron presentes artistas capitalinos y estudiantes de Arte.

Al respecto, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal, destacó que “todos los años se suman a esta icónica fiesta diferentes expositores”, indicando que en esta edición 2026 participaron artistas de Formosa Capital y estudiantes de Arte de Laguna Blanca, con obras que tuvieron como temática paisajes de la provincia.

En ese sentido, apreció que el éxito logrado con la realización de la propuesta “es el resultado de un gran equipo que trabajó con la mejor energía y compromiso”.

Subrayó que “son cuadros sobre la naturaleza formoseña, de paisajes de esta tierra”, por lo tanto se trata de “una exposición en la que cada artista defiende y revaloriza la cultura e idiosincrasia de la provincia”.



