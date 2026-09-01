Más de 60 atletas de escuelas especiales participaron de los Juegos Evita Formoseños

Participaron 65 atletas de escuelas especiales de toda la provincia y la competencia se desarrolló con normalidad.

En la jornada de este martes 22, en la ciudad capital, se desarrollaron los Juegos Evita Formoseños para estudiantes de Educación Especial, sosteniendo de esta manera la inclusión social, la equidad territorial, el encuentro familiar y la participación deportiva, ejes promulgados y sostenidos por el modelo provincial.

“Estuvo destinada a los participantes de la categoría sub-14 de las 35 instituciones especiales que hay en el territorio”, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el jefe de Educación Especial, Gustavo Miers.

Además, expresó que “esta propuesta deportiva llena el corazón, porque es un programa de inclusión, con un amplio sentido de equidad territorial y, sobre todo, de justicia social”.

Nación solo propone el retroceso

Por otra parte, apuntó contra Nación, manifestando que “en vez de defender al colectivo de discapacidad, decide recortares derechos, quitarles las pensiones” y agregó que no conforme con todo ello, ahora también se suma “la falta de presupuesto 2027 y el avance de la privatización”.

“Por todo esto, en Formosa se destaca el compromiso del Gobierno del doctor Gildo Insfrán en sostener políticas públicas inclusivas que garantizan la atención integral”, sostuvo.

“La verdad es que Javier Milei es un presidente que no quiere a las personas con discapacidad y, a través de sus medidas, solo propone retroceder socialmente. Sin embargo, en Formosa el norte son las políticas públicas que garantizan inclusión social”, cerró categórico.



