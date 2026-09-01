El Colorado vivió a todo ritmo, color y energía la Estudiantina 2026

Impulsada por la gestión del Intendente Mario Brignole, la localidad de El Colorado tuvo una jornada inolvidable donde el entusiasmo y la alegría de la juventud fueron los grandes protagonistas.



El evento de la Estudiantina 2026 reunió a cientos de estudiantes y familias en un clima de fiesta, convivencia y diversión sana





La celebración dio inicio con el esperado desfile de carrozas y murgas , una exhibición replecreatividad, ritmo y color.

Las elaboradas producciones de los jóvenes reflejaron el gran esfuerzo y el trabajo en equipo realizado durante semanas.

Tras el desfile, la música tomó el control de la jornada para mantener la energía en lo más alto. Los asistentes disfrutaron de un espectáculo inolvidable a puro baile y risas gracias a las presentaciones en vivo de Súper Pibes, el set vibrante de Luisinho DJ y el show de Vruno, quienes hicieron cantar y bailar a toda la juventud coloradense.

Con el constante apoyo del Municipio encabezado por el Intendente Mario Brignole, la Estudiantina 2026 se reafirma como el encuentro más esperado del año en El Colorado, consolidando un espacio de integración donde primaron la buena energía, el compañerismo y recuerdos que perdurarán para siempre.







