Inscripciones para la “Maratón Rosa” y el bingo familiar de la Fundación Abriendo Surcos

Estas actividades se dan en el marco de la Campaña de Concientización y Prevención contra el Cáncer de Mama 2026, bajo el lema “La lucha que nos une”.

En el marco de las actividades por el “Octubre Rosa” y bajo el lema “La lucha que nos une”, la Fundación Abriendo Surcos dio inicio formal este lunes 21, a la inscripción para la tradicional “Maratón Rosa” y la distribución de los cartones para el “Gran Bingo Familiar”.

La diputada provincial Beatriz Lotto, referente de la Fundación, destacó “el masivo acompañamiento de la comunidad desde las primeras horas de la convocatoria” e instó a la ciudadanía a “sumarse a esta gran campaña de concientización sobre la prevención del cáncer de mama”.

Explicó que las inscripciones para la maratón se realizará de manera presencial todos los días, en el horario de 18 a 21, en el Mástil Municipal, hasta el 9 de octubre, día previo al evento deportivo.

De este modo, indicó que si bien la entrega de indumentaria oficial cuenta con un cupo limitado debido a la alta demanda, “la participación es totalmente libre y abierta a toda la familia” e invitó a concurrir vistiendo prendas de color rosa o remeras de ediciones anteriores.

Al respecto, la legisladora remarcó que “años tras año venimos realizando este llamado a la campaña de concientización de lo que significa el cáncer de mama, una enfermedad que, detectada a tiempo, es perfectamente curable y tratable”.

Cronograma de actividades

Asimismo, puntualizó que el sábado 10 de octubre tendrá lugar la “Maratón Rosa 5K” en la Costanera “Vuelta Fermoza” y ese día “a partir de las 15 horas se concretará la entrega de kits para los participantes inscriptos y, posteriormente se largará la carrera”.

Además, comentó que “se contará con la Maratón Rosa Kids”, destinada a niños menores de 12 años, quienes podrán participar con la correspondiente autorización de sus padres o tutores.

Por su parte, Paola Casco, presidenta de la Fundación Abriendo Surcos, señaló que “el domingo 11 se realizará el tradicional ‘Bingo Rosa Familiar’ en las instalaciones del Polideportivo Policial”.

Y subrayó que “los cartones están disponibles a través de las redes sociales oficiales de la Fundación Abriendo Surcos y en el punto de inscripción del Mástil Municipal”.

Un sistema de salud presente

Al concluir, Casco puso en valor la articulación del trabajo de la fundación con la red de salud pública provincial al recordar que “desde la fundación aportamos un granito de arena a todo el trabajo grandioso que se hace en la provincia de Formosa”.

Afirmó que “contamos con un sistema de salud que es un orgullo provincial y nacional, donde hay un Estado presente y la atención es gratuita y de calidad”.

“Antes, ante estas situaciones, la gente tenía que trasladarse a otra provincia. Hoy, con los controles preventivos y la tecnología disponible en Formosa, la enfermedad se puede tratar aquí sin despegarse de los afectos ni del lugar de origen”, concluyó.



