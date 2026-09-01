Muracciole: “La delegada dijo la verdad, y eso es lo que molesta”

El rector de la UPLaB respondió a las acusaciones de adoctrinamiento por el acto escolar de Gran Guardia.

La polémica se desató por un video difundido por la diputada provincial Agostina Villaggi, en el que la delegada zonal de Pirané preguntaba a los alumnos quién les había enviado los guardapolvos y explicaba que se trataba de “una decisión política del señor gobernador”. El episodio derivó en un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que pidió a la cartera educativa provincial investigar lo ocurrido por considerar vulnerado “el principio de neutralidad” en las escuelas.

Consultado sobre el tema, el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, sostuvo que “los liberales utilizan la escuela pública para adoctrinar desde sus inicios. En 1868, Sarmiento decía que ‘para tener paz en la República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que no haya vagos, es necesario educar al pueblo, a la vez que acusaba a las masas a estar menos dispuestas al respeto por las propiedades por tener sentimientos morales menos cultivados’. El objetivo era claro: formar un ciudadano que aceptara las ideas liberales como las únicas posibles”.

Y agregó que “esa tradición sigue viva. Esteban Bullrich, ministro de Educación de Mauricio Macri (expresidente), dijo en 2016 que la escuela debía ‘crear Marcos Galperin’ o ‘argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla’, y en Choele Choel la presentó ‘la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación’. Eso es adoctrinamiento sistemático, y ninguno de los que hoy se rasgan las vestiduras lo cuestionó nunca”, sostuvo Muracciole.

Como economista, Muracciole aseguró que “en prácticamente todas las carreras universitarias se enseña una sola economía, la liberal, como si fuera una verdad absoluta. Los programas se centran en un mercado perfectamente competitivo que funciona como un reloj y donde la intervención siempre es mala. Ese mercado no existe, y sin embargo, se lo enseña como la situación normal. Eso sí es adoctrinamiento a la luz de todo el mundo”.

Ante los cuestionamientos de la oposición local, manifestó que “en Formosa los funcionarios están en el territorio, todo el tiempo”, y rsaltó que “en las últimas semanas vimos al Ministro de Desarrollo Humano recorriendo el centro de salud de Lote 111 y el Hospital de Laguna Blanca; al ministro de la Producción y Ambiente reunido con los productores bananeros de Laguna Naineck; al ministro de Cultura y Educación recorriendo las escuelas del interior, y a la ministra de la Comunidad donde se necesita la asistencia estatal”.

“Sobre todo, vemos permanentemente al gobernador Gildo Insfrán recorriendo la provincia, inaugurando escuelas como la de Banco Payaguá hace una semana”, manifestó.

Sobre el hecho puntual, sostuvo que “una delegada zonal que visita una escuela de su jurisdicción y habla con los chicos no debería sorprender. Es justamente lo que se espera de una funcionaria comprometida. Lo que molesta es que se note la presencia del Estado, en un país donde el Gobierno nacional decidió retirarse”.

Respecto a los dichos de la delegada, fue contundente: “Mal que le pese a algunos, dijo la verdad. Este año el Gobierno provincial entregó 200 mil kits escolares, 100 mil guardapolvos y 90 mil pares de zapatillas a alumnos de escuelas estatales y privadas. Tal vez en Formosa lo tengamos tan naturalizado que algunos creen que es una obligación, pero no lo es. Eso no sucede en ninguna otra provincia”.

Asimismo, indicó que “el Gobierno nacional antes de pedir explicaciones, debería explicar porque recortó los fondos para comedores y eliminó el FONID, que los docentes formoseños siguen cobrando también por decisión política del doctor Gildo Insfrán”.

Además, Muracciole, se refirió al cuestionamiento de la diputada radical de que los kits escolares se financian con fondos públicos y aseveró que “es una verdad de Perogrullo”, pero remarcó que “tal vez como nunca le tocó gestionar nada, no lo entienda, pero básicamente así funciona el Estado”.

Y agregó que “todas las provincias recaudan y reciben coparticipación; la diferencia está en qué deciden hacer con esos fondos. Eso es, exactamente, una decisión política”.

Por otra parte, subrayó que “en Formosa se reparten útiles, guardapolvos y zapatillas, se sostienen comedores, se asiste a los paipperos, se construyen escuelas y hospitales, se paga el 82% móvil a los jubilados y se otorgan aumentos salariales por encima de la inflación”.

“En cambio, el Presidente (Javier Milei) que defiende la diputada radical le pega a los jubilados todos los miércoles, desfinancia la salud, la ciencia y la escuela pública, y sus representantes votan ajustes. Claro que son decisiones políticas, y bien distintas” continuó y se preguntó “¿Con qué autoridad nos habla de neutralidad la diputada que defiende a un Presidente que fue a un colegio secundario a decirles a los chicos que todos quienes no piensan como él, son comunistas y satánicos?”.

Para finalizar, Muracciole expresó que “nadie en Formosa obliga a nadie a agradecer. Pero tampoco vamos a esconder lo que el Estado provincial hace y lo que el doctor Gildo Insfrán decide”, enfatizando en “que un niño sepa que su guardapolvo no cayó del cielo, sino que es fruto de una decisión política, no es adoctrinamiento: es decir la verdad. Eso es el Modelo Formoseño”, cerró.



