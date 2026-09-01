Insfrán se reunió con autoridades de la Policía Federal en Formosa

Dialogaron sobre el trabajo articulado y la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación institucional.

Este jueves 10 de septiembre, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno, la visita protocolar de autoridades e la Policía Federal Argentina en Formosa.

La comitiva estuvo integrada por la subcomisario Silvia Lapuente y el principal Mariano Sosa, jefa y subjefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Formosa, respectivamente.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el trabajo articulado y la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación institucional “para acompañar las acciones vinculadas a la seguridad pública en nuestra provincia”.



