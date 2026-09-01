Silvia Kutika llega a Formosa con "El cuarto de Verónica"

“La Mandinga” se prepara para recibir a la aclamada obra “El Cuarto de Verónica” de Ira Levin, protagonizada por Silvia Kutika y Fabio Oste. La función se llevará a cabo el 18 de octubre, a las 20, en el Centro Cultural del barrio Fleming. Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma www.taquillaplus.com.ar.

En su décima temporada y celebrando mil funciones en Argentina (país récord de representaciones en el mundo), llega a Formosa esta pieza teatral de suspenso, bajo la dirección de Adrián Lazare, quien también actúa conjuntamente con Tania Marioni.

El espectáculo es un thriller psicológico teatral que, como sucede con el cine, mantiene al público inmóvil en la platea.

La obra fue un éxito sin precedentes en Broadway a principios de la década de los 70 y luego se representó en Londres, pero Ira Levin (autor de “El bebé de Ross siempre se negó a que su exitosa obra teatral se llevara a la pantalla grande porque expresó que la magia debía suceder en una sala teatral.

“El Cuarto de Verónica” es un referente del teatro de suspenso y hoy es considerada un clásico del género.

La acción transcurre en Boston donde Susan, una joven de 20 años es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de Susan con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante obra teatral con un final inesperado.