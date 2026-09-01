Avanza la organización para conmemorar el 30° aniversario del Instituto PAIPPA

El acto central será en el Galpón “G” y la celebración continuará durante la semana con ferias itinerantes, destacando tres décadas de desarrollo productivo y soberanía alimentaria.

En el marco de los preparativos para celebrar los 30 años de la creación del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), este jueves 10 se llevó a cabo una reunión de coordinación interinstitucional para definir los detalles de la jornada conmemorativa, el próximo 15 de septiembre.

Al respecto, Paola Casco, del Área de Coordinación y Planificación del Instituto PAIPPA, destacó que el encuentro de este jueves, con referentes de diversos organismos del Estado provincial, tuvo como objetivo delinear una propuesta conmemorativa para repasar la trayectoria de la institución.

Expresó que “nos llena de orgullo y emoción concretar algo tan lindo para celebrar junto a la comunidad de Formosa”, destacando que “el PAIPPA representa la visión estratégica de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, quien el 15 de septiembre lanzó un programa que fue y sigue siendo revolucionario”.

Actividades conmemorativas

En cuanto al cronograma previsto, Casco precisó que el acto central se llevará a cabo el martes 15 de septiembre en el Galpón “G” del Paseo Costero y detalló que “la jornada estará dividida en dos momentos, por la mañana y por la tarde, y reunirá a referentes históricos, asociaciones y familias productoras que han formado parte del recorrido institucional”.

Asimismo, la funcionaria adelantó que “la celebración se extenderá durante toda la semana con el despliegue de ferias itinerantes los días miércoles, jueves y viernes en distintos puntos de la ciudad de Formosa, poniendo al alcance de los vecinos la producción del sector paippero”.

Transformación productiva y justicia social

Al reflexionar sobre el impacto del programa a tres décadas de su puesta en marcha, la coordinadora resaltó que “en aquel entonces, el lanzamiento buscaba evitar el desarraigo, que los productores no abandonaran su tierra ni su lugar de origen”.

Pero hoy, celebró que “la realidad es muy distinta: el Gobierno provincial acompañó con la regularización de sus tierras, las viviendas PAIPPA y asistencia integral”, enfatizó.

En ese sentido, subrayó el rol clave de los pequeños productores en la soberanía alimentaria local, destacando su articulación con los programas provinciales de contención social.

“Hoy en día, los productores paipperos son los que abastecen un programa tan importante como el Plan Nutrir”, remarcó y aseguró al concluir que “el PAIPPA es único en la región y en el país por el nivel de acompañamiento del Estado, lo que demuestra un camino recorrido con profunda justicia social”.



