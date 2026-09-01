Secuestran arma de fuego tras un requerimiento por disparos en el San José Obrero

• ⁠En el lugar se secuestró un arma calibre 22

Efectivos de la Comisaría Bernardino Rivadavia, intervinieron en un requerimiento por una persona que habría efectuado disparos con un arma de fuego en el barrio San José Obrero de esta ciudad.

El hecho fue informado el miércoles a las 19:15 horas, cuando familiares de dos menores se presentaron en la dependencia policial y manifestaron que los adolescentes habían observado a un hombre realizar disparos con un arma de fuego, en la vía pública, en inmediaciones de calles Mitre y Quinta.

De inmediato, personal policial acudió al lugar para verificar la situación y realizar las primeras diligencias.

En el sector, los uniformados se entrevistaron con un vecino, quien manifestó que habría efectuado disparos con un arma de fuego calibre 22, argumentando que lo hizo con fines intimidatorios, luego de advertir que personas desconocidas habrían intentado abrir el portón de acceso a su domicilio.

También se recibió el aporte de una vecina del sector, quien exhibió captaciones fílmicas desde su teléfono celular, donde se observaba a una persona con características similares a las descriptas efectuando disparos.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se secuestró el arma de fuego calibre 22, un cargador, cartuchos y otros elementos de interés para la causa.

Además, en la vía pública, personal de la Dirección General de Policía Científica realizó el levantamiento de cinco vainas servidas y un cartucho, pertenecientes al mismo calibre del arma secuestrada.

La situación fue informada al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 y a la Fiscalía de turno, disponiéndose el inicio de un expediente judicial, con conocimiento del Juzgado de Menores, mientras se prosiguen las actuaciones de rigor.