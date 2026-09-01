La Policía detuvo a dos hombres y recuperó un rifle, una pala y un machete sustraídos

• El arma de fuego quedó secuestrada por no contar con documentación que acredite propiedad

Efectivos de la Subcomisaria María Cristina, esclarecieron un hecho de hurto ocurrido en la comunidad El Palmarcito, recuperaron los bienes sustraídos y detuvieron a dos hombres involucrados en la causa.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino, quien informó que el lunes pasado, alrededor de las 20:00 horas, constató la faltante de un rifle calibre 22, una pala de punta y un machete desde una casilla precaria de su propiedad.

Según las primeras actuaciones, el inmueble no contaba con cerraduras ni sistemas de seguridad, y en el interior del lugar se halló un teléfono celular que permitió orientar la investigación hacia posibles involucrados.

En continuidad con las tareas preventivas y de campo, el miércoles, personal policial logró ubicar a uno de los sospechosos y, posteriormente, otro hombre se presentó manifestando su intención de hacer entrega voluntaria de los bienes.

De esta manera, los uniformados secuestraron un rifle calibre 22, un machete y una pala de punta, elementos que guardan relación con la denuncia.

Consultada la magistratura interviniente, se dispuso la detención de los dos hombres, como así también la entrega en depósito judicial de los bienes recuperados, previa pericia de rigor.

En cuanto al arma de fuego, quedó secuestrada en el marco de la causa, debido a que no se contaba con la documentación correspondiente que acredite su propiedad.

Ambos detenidos fueron notificados de su situación legal y alojados en celdas de la Comisaría El Chorro, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.



