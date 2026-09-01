La Policía aprehendió a un hombre y secuestró bienes vinculados a una causa judicial

• Recuperaron una bicicleta y un tubo de gas, entregados voluntariamente por vecinos

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima, detuvieron a un hombre involucrado en una causa judicial por “Hurto con Escalamiento”.

El procedimiento se concretó el miércoles, alrededor de las 21:30 horas, en el marco de tareas investigativas relacionadas a un hecho contra la propiedad, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6.

Durante las diligencias, los uniformados secuestraron una bicicleta, que fue entregada voluntariamente por un vecino, quien manifestó haberla adquirido del imputado por una suma de dinero.

Asimismo, otra vecina hizo entrega voluntaria de un tubo de gas, que también guarda relación con la causa investigada y que habría sido adquirido de buena fe.

Ambos elementos fueron secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes, con intervención de personal de Policía Científica, que documentó las actuaciones de rigor.

Finalizadas las diligencias, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal, quedo a disposición de la Justicia.