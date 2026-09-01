El pueblo formoseño no necesita ser liberado: necesita ser respetado

Réplica a Félix V. Lonigro en Infobae. Quien trata de incapaz al elector del interior no defiende la República: la usa contra el federalismo.



El martes, Infobae publicó una columna de Félix V. Lonigro titulada “Es imperioso liberar al pueblo formoseño”. El título ya es un programa: liberar al pueblo de sí mismo. Porque el cargo que se le hace a Formosa no es que no vote. Es que vota mal. Vota con las urnas abiertas, con oposición en la boleta, con más del 70 por ciento de participación, y elige, victoriosamente, a quienes quiere que la gobiernen.



Para cierta doctrina porteña, eso no es democracia: es secuestro. El formoseño no sería ciudadano, sino rehén. No amaría un proyecto: padecería el síndrome de Estocolmo. Y como no se da cuenta, hace falta un profesor de la UBA, un diario de Buenos Aires y, si hace falta, una intervención federal para venir a votar por él.

Esa no es una tesis republicana. Es la vieja tesis unitaria, apenas maquillada con citas constitucionales.

La Constitución no empieza por el miedo al caudillo del interior. Empieza por el pueblo. El artículo 33 reconoce derechos que “nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”. El artículo 37 garantiza los derechos políticos “con arreglo al principio de la soberanía popular”. El 22 dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.

Juan Bautista Alberdi lo escribió con una claridad que todavía incomoda a quienes pretenden tutelar al interior: “Todo poder emana del pueblo. La soberanía le pertenece originariamente”. Y en sus Elementos de derecho público provincial explicó que el pueblo divide esa soberanía: una parte la ejerce con las demás provincias, por autoridades comunes; la otra, por las autoridades locales.

Eso es Formosa cuando elige gobernador. Se podrá discutir el modelo. Lo que no se puede hacer, sin romper el pacto democrático, es anular el sufragio porque el resultado no le gusta a Infobae.

Lonigro sostiene que no basta con que la gente elija: hay que impedirle elegir al mismo. Convierte la República en desconfianza hacia el elector, es decir, Ud,, formoseña o formoseño, no sabe votar.

Hay una segunda impostura: hablar de Formosa como si no fuera una provincia de la federación. El artículo 1 de la Constitución Nacional adopta la forma representativa, republicana y federal. El 5 manda que cada provincia dicte su constitución y, cumplido eso, el Gobierno federal le garantiza el goce y ejercicio de sus instituciones. El 121 dice que las provincias conservan todo el poder no delegado. El 122, que eligen a sus gobernadores sin intervención del Gobierno federal. El 123, que cada una dicta su propia constitución.

Lonigro se queda con un solo artículo el 6, la intervención: si la Corte no impide a Insfran presentarse en 2027, el Presidente “debería” intervenir Formosa. Eso no es defender la República. Es suspenderla. La intervención no está para “liberar” a un pueblo que vota.

Hoy hay una demanda en la Corte, no hay una sentencia. Afirmar que la Corte impedirá a Insfran presentar una eventual candidatura, es convertir un deseo en vaticinio. Anunciar, si ese deseo falla, corresponde la intervención, es confesar que único objetivo que mueve a Lonigro es que los formoseños no decidan.

Insfrán no es dueño de Formosa. Dueño es el pueblo que lo vota y el que no lo vota. Si algún día quiere otro gobierno, lo va a elegir. Esa facultad no se delegó en Infobae ni en un proyecto de intervención.

Al pueblo formoseño no hay que liberarlo. Hay que respetarlo.





Dr. Carlos Raúl Enrique Salina

Doctor en Ciencias Económicas

Contador Abogado Formoseño



