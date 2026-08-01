Se realizó una reunión organizativa de las Olimpíadas Deportivas del “Mes del Empleado Público 2026”

El certamen provincial, se llevará a cabo desde el 7 al 27 de septiembre y contará con la participación de más de 60 organismos e instituciones de la administración pública provincial, en un espacio orientado a afianzar los lazos comunitarios y promover el reconocimiento deportivo.

Este miércoles 2, en las instalaciones del Instituto de Asistencia Social (IAS), se llevó a cabo una reunión organizativa con delegados de las distintas áreas de la administración pública provincial para afinar los detalles del reglamento y la logística de la edición 2026 de las Olimpíadas Deportivas del “Mes del Empleado Público”.

En ese marco, el administrador general del IAS, Edgar Pérez, destacó la ratificación de la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de seguir generando estos espacios de encuentro: “Es un reconocimiento a través del deporte para volver a juntarnos fuera del área de oficina y afianzar los lazos que tenemos entre compañeros en un momento muy complicado de la Argentina”.

“Esta, entendemos, es la mejor herramienta que tenemos para celebrar con todo el mes del empleado público”, recordando que el Día del Empleado Público Provincial en Formosa se celebra cada 17 de septiembre.

Pérez detalló que esta nueva edición albergará a más de 66 instituciones estatales, abarcando deportes individuales, colectivos y mixtos distribuidos en 10 disciplinas y 19 categorías en total.

Asimismo, indicó que la presentación oficial del certamen se realizará este viernes 4 a partir de las 18 horas en el Paseo Costanero. En tanto, la apertura oficial con el tradicional desfile de todas las delegaciones tendrá lugar el lunes 7 en el Estadio Cincuentenario.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, subrayó que “una característica principal del Modelo Formoseño que conduce Gildo Insfrán es la perseverancia y la constancia de todas nuestras políticas públicas”, al tiempo que destacó que “a pesar del contexto económico y social difícil que está viviendo la Argentina, nuestra administración provincial nos permite a nosotros seguir sosteniendo todas nuestras actividades deportivas y comunitarias”.

En relación a la oferta deportiva, el funcionario detalló que la grilla contemplará disciplinas como fútbol de campo, básquet, vóley, newcom para adultos y juegos tradicionales como el truco.



