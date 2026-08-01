Cerca de diez mil dosis de vacunas fueron aplicadas en los últimos días en toda la provincia

La estrategia preventiva se desarrolla en el marco de las acciones que lleva adelante el Gobierno de Formosa ante los pronósticos de la llegada del fenómeno El Niño en los próximos meses.

Bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), y mediante un trabajo articulado entre los equipos de vacunación del nivel central y los distintos centros de salud y hospitales de la Capital y el interior, durante los últimos días de agosto se aplicaron en todo el territorio provincial un total de 9316 dosis de vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Inmunizaciones.

La amplia estrategia territorial fue llevada adelante por vacunadores que recorrieron diariamente, casa por casa, localidades, colonias, comunidades y parajes, con el objetivo de verificar los carnets de vacunación de personas de todas las edades y completar los esquemas pendientes, fortaleciendo de este modo las coberturas de vacunación.

Al respecto, el ministro de la cartera sanitaria, el doctor Juan Carlos Atencia, explicó que estos operativos se desarrollan en el marco de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno de Formosa “para anticiparse a un eventual contexto hídrico vinculado al Niño”, fenómeno climático que se presenta a nivel mundial y que, según los expertos, afectaría a la provincia durante el último trimestre de este año.

En ese sentido, puntualizó que los vacunadores están intensificando el trabajo tanto en el interior como en la Capital, “sobre todo en los lugares identificados como zonas de mayor vulnerabilidad ante posibles inundaciones que, justamente, se prevén como consecuencia de ese evento climático extraordinario”.

Además, al detallar las dosis aplicadas, Atencia indicó que, hasta el 31 de agosto, “fueron aplicadas 5899 dosis a través de los operativos realizados en conjunto entre el nivel central y los equipos locales”. En simultáneo, cada efector sanitario, mediante actividades organizadas en sus respectivas áreas programáticas, “logró la aplicación de un total de 3417 vacunas, lo que hace un total de 9316”.

Prioridad a los grupos de mayor riesgo

El Ministro resaltó que, en cada jornada, los vacunadores penen mayor énfasis en las vacunas establecidas para las niñas y niños de 0 a 5 años, además de las que son fundamentales para los adultos mayores y los grupos de mayor riesgo como: antigripal, antineumocócica, doble adulto y Hepatitis B, a fin de prevenir complicaciones que son habituales en escenarios de inundaciones y humedad.

“Este gran trabajo que estamos llevando a cabo por directivas del gobernador Gildo Insfrán, no solo en cuanto a vacunación sino también a otras acciones preventivas, forma parte del Modelo Formoseño de salud, que se caracteriza por la presencia de los equipos sanitarios en el territorio”, expuso Atencia.

Y agregó que, en este caso, “nos estamos anticipando para que, cuando llegue El Niño, nos encuentre con la población protegida, ya que las vacunas son la principal herramienta para evitar cuadros graves que pueden ocasionar diferentes tipos de enfermedades, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo”.

Finalmente, el funcionario comentó que los operativos de vacunación “continúan durante esta semana”, tal como se viene haciendo, focalizados principalmente en los lugares de mayor riesgo hídrico. Y se extenderán a lo largo del mes de septiembre “a fin de garantizar a las familias el acceso oportuno y gratuito a vacunas que son altamente seguras y efectivas para proteger la salud”.



