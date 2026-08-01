El Espinillo: Reunión con el Centro de Estudiantes y capitanes de colores









"Reafirmamos nuestro compromiso incondicional y nos ponemos a entera disposición para seguir trabajando codo a codo en cada iniciativa estudiantil", expresó el presidente del CD, Martín Sotelo.

En el marco de los preparativos para la esperada Estudiantina, las autoridades del Concejo Deliberante, el Presidente Martín Sotelo, la Vicepresidenta Angélica Cardozo y el Concejal Carlos Sotelo, se trasladaron a las instalaciones de la EPES Nº 8 para compartir un espacio de diálogo participativo con los integrantes del Centro de Estudiantes y los referentes capitanes de los diferentes colores.Durante el ameno encuentro, se conversó sobre diversas iniciativas destinadas a enriquecer la experiencia de las promociones. Entre las propuestas acordadas, se planificaron jornadas de orientación integral, así como espacios de encuentro centrados en el buen trato, el respeto mutuo y el fortalecimiento de los lazos de convivencia durante los festejos, contando con la guía de profesionales del área.A su vez, desde el cuerpo deliberativo se brindó un respaldo operativo a cada Equipo, acercando herramientas de autogestión y elementos destinados a la preparación y acondicionamiento del lugar donde se realizaran las actividades.