El Espinillo: Reunión con el Centro de Estudiantes y capitanes de colores
En el marco de los preparativos para la esperada Estudiantina, las autoridades del Concejo Deliberante, el Presidente Martín Sotelo, la Vicepresidenta Angélica Cardozo y el Concejal Carlos Sotelo, se trasladaron a las instalaciones de la EPES Nº 8 para compartir un espacio de diálogo participativo con los integrantes del Centro de Estudiantes y los referentes capitanes de los diferentes colores.
Durante el ameno encuentro, se conversó sobre diversas iniciativas destinadas a enriquecer la experiencia de las promociones. Entre las propuestas acordadas, se planificaron jornadas de orientación integral, así como espacios de encuentro centrados en el buen trato, el respeto mutuo y el fortalecimiento de los lazos de convivencia durante los festejos, contando con la guía de profesionales del área.
A su vez, desde el cuerpo deliberativo se brindó un respaldo operativo a cada Equipo, acercando herramientas de autogestión y elementos destinados a la preparación y acondicionamiento del lugar donde se realizaran las actividades.